На оккупированной части Донеччины учебные заведения перевели на дистанционное обучение

Оно будет действовать до следующего "особого распоряжения" оккупантов.

В неподконтрольных правительству Украины районах Донецкой области все учебные заведения перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщают сайты боевиков "ДНР", передает РБК-Украина.

"С 12 октября 2020 года и до особого распоряжения руководителей организаций и учреждений всех форм собственности, предоставляющих образовательные услуги, должны обеспечить организацию образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в сообщении.

С 5 по 25 октября школы на контролируемой пророSSийскими силами части Донецкой области пошли на осенние каникулы.

Согласно данным "министерства здоровья" "ДНР", коронавирусом болеют 2029 человек, 2238 - выздоровели, 289 человек скончались.

Накануне и.о. министра образования Сергей Шкарлет призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей Украине в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью.

Согласно правил МОЗ, дистанционно обучаются во всех учебных заведениях регионов из "красной зоны". В других регионах решение о форме обучения принимают непосредственно в школах.

По состоянию на начало октября в Украине коронавирус выявили у 1257 школьников и 2158 учителей. Более 83 тысяч учеников находились на самоизоляции.