На оккупированной части Донеччины учебные заведения перевели на дистанционное обучение

Оно будет действовать до следующего "особого распоряжения" оккупантов.

На оккупированной части Донеччины учебные заведения перевели на дистанционное обучение
Фото: Надане Олексієм Матюшенком

В неподконтрольных правительству Украины районах Донецкой области все учебные заведения перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщают сайты боевиков "ДНР", передает РБК-Украина.

"С 12 октября 2020 года и до особого распоряжения руководителей организаций и учреждений всех форм собственности, предоставляющих образовательные услуги, должны обеспечить организацию образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в сообщении.

С 5 по 25 октября школы на контролируемой пророSSийскими силами части Донецкой области пошли на осенние каникулы.

Согласно данным "министерства здоровья" "ДНР", коронавирусом болеют 2029 человек, 2238 - выздоровели, 289 человек скончались.

Накануне и.о. министра образования Сергей Шкарлет призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей Украине в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью.

Согласно правил МОЗ, дистанционно обучаются во всех учебных заведениях регионов из "красной зоны". В других регионах решение о форме обучения принимают непосредственно в школах.

По состоянию на начало октября в Украине коронавирус выявили у 1257 школьников и 2158 учителей. Более 83 тысяч учеников находились на самоизоляции.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мэра Умани госпитализировали с двусторонней пневмониейМэра Умани госпитализировали с двусторонней пневмонией
Азербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликтеАзербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликте
Больной ковидом Трамп покинул больницу и проехал на авто перед сторонникамиБольной ковидом Трамп покинул больницу и проехал на авто перед сторонниками
"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании
Зеленский уволил Абромавичюса с должности гендиректора "Укроборонпрома"Зеленский уволил Абромавичюса с должности гендиректора "Укроборонпрома"
Блок рекламы


Похожие новости
И.о. министра образования призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей странеИ.о. министра образования призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей стране
Азербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликтеАзербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликте
"Спикер парламента" оккупированного Крыма принял участие в форуме в Беларуси"Спикер парламента" оккупированного Крыма принял участие в форуме в Беларуси
Чубарову запретили участие в комитете Рады из-за отсутствия допуска к государственной тайнеЧубарову запретили участие в комитете Рады из-за отсутствия допуска к государственной тайне
Зеленский принял участие в мероприятиях по случаю 79-й годовщины памяти жертв трагедии Бабьего ЯраЗеленский принял участие в мероприятиях по случаю 79-й годовщины памяти жертв трагедии Бабьего Яра
МИД Украины пригласит РоSSию принять участие в платформе по деоккупации КрымаМИД Украины пригласит РоSSию принять участие в платформе по деоккупации Крыма
Украина предложила австрийскому бизнесу принять участие в "Большой стройке"Украина предложила австрийскому бизнесу принять участие в "Большой стройке"
Генштаб раскрыл детали 10-дневных учений с участием военных из США и ВеликобританииГенштаб раскрыл детали 10-дневных учений с участием военных из США и Великобритании
Колесникову перевели в следственную тюрьму в 50 км от МинскаКолесникову перевели в следственную тюрьму в 50 км от Минска
Мэр Тернополя пообещал обжаловать в суде протоколы, составленные на директоров школ, где продолжается обучениеМэр Тернополя пообещал обжаловать в суде протоколы, составленные на директоров школ, где продолжается обучение
Последние новости
Подгружаем последние новости