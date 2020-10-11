Степанов назвал регионы с наиболее заполненными больницами

Министр охраны здоровья Максим Степанов сообщил, что больницы, которые лечат больных с коронавирусом, более всего заполнены в Донецкой, Одесской, Харьковской, Сумской областях и в Киеве .

Об этом он сказал во время брифинга в воскресенье.

"Наиболее напряженная ситуация с точки зрения коечного фонда (наполненности наших больниц) - в Донецкой, Одесской областях, в городе Киеве , в Харьковской области. То есть, те регионы, где у нас сейчас регистрируется большое количество новых случаев. Также - Сумская область", - рассказал министр.

Эти данные несколько отличаются от тех, которые накануне обнародовал сайт МОЗ. Согласно информации министерства, больницы первой волны в Донецкой области заполнены на 107,8%. Далее идут Одесская (81,1%), Луганская (81,1%) и Харьковская (72,4%) области. В Киеве этот показатель составляет 69%.

Обобщенный показатель по стране - 59,4%.

Глава Минздрава также рассказал, что в больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подозрением по состоянию на утро воскресенья находится 19404 пациента.

Напомним, на протяжении 10 октября в Украине обнаружили почти 4,8 тыс. новых инфицированных коронавирусом. 9 октября госпитализировали рекордное количество пациентов - 990, а также зафиксировали больше всего летальных случаев с начала вспышки - 108.