В Минске силовики жестоко задерживают участников "Марша достоинства" и журналистов
Свидетели сообщают о применении светошумовой гранаты, газа и водомета.
С утра воскресенья в центр города стянули десятки единиц техники: автобусы, грузовики для перевозки людей, автозаки, джипы с системой «Рубеж» и машины с колючей проволокой.
Центральные площади окружили сотрудники силовых структур, станции метро закрыли на вход и выход.
Первые задержания начались у кинотеатра "Москва", на проспекте Победителей, возле Дворца спорта и стелы "Минск - город-герой".
Бусы с силовиками преследуют людей, которые разбегаются и прячутся во дворах.
У стелы между протестующими и ОМОНом завязалась драка, многих людей жестко задержали.
"ОМОН и неизвестные в балаклавах, спортивных костюмах и с дубинками бьют демонстрантов. В том числе, лежащих. некоторые демонстранты пытаются давать отпор. Прямо сейчас это начинает напоминать события, которые происходили сразу после выборов ", - говорится в сообщении.
Очевидцы сообщили, что у стелы прогремел взрыв, предполагают, что это была светошумовая граната. Также несколько сотрудников силовых структур применили газ из баллончиков. В МВД Беларуси эту информацию опровергли.
Массово задерживают журналистов белорусских и иностранных изданий, в частности, TUT.BY, БелаПАН, «Новое время», «КП в Беларуси», БЕЛТА, Onliner, ТАСС.
Демонстрантов задерживают также в Витебске, Гродно, Жодино.