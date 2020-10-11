В Минске силовики жестоко задерживают участников "Марша достоинства" и журналистов

Свидетели сообщают о применении светошумовой гранаты, газа и водомета.

Фото: TUT.by
В Минске силовики начали задерживать участников "Марша достоинства". Об этом 11 октября сообщает TUT.by.

С утра воскресенья в центр города стянули десятки единиц техники: автобусы, грузовики для перевозки людей, автозаки, джипы с системой «Рубеж» и машины с колючей проволокой.

Центральные площади окружили сотрудники силовых структур, станции метро закрыли на вход и выход.

Первые задержания начались у кинотеатра "Москва", на проспекте Победителей, возле Дворца спорта и стелы "Минск - город-герой".

Бусы с силовиками преследуют людей, которые разбегаются и прячутся во дворах.

У стелы между протестующими и ОМОНом завязалась драка, многих людей жестко задержали.

"ОМОН и неизвестные в балаклавах, спортивных костюмах и с дубинками бьют демонстрантов. В том числе, лежащих. некоторые демонстранты пытаются давать отпор. Прямо сейчас это начинает напоминать события, которые происходили сразу после выборов ", - говорится в сообщении.

Очевидцы сообщили, что у стелы прогремел взрыв, предполагают, что это была светошумовая граната. Также несколько сотрудников силовых структур применили газ из баллончиков. В МВД Беларуси эту информацию опровергли.

Массово задерживают журналистов белорусских и иностранных изданий, в частности, TUT.BY, БелаПАН, «Новое время», «КП в Беларуси», БЕЛТА, Onliner, ТАСС.

Демонстрантов задерживают также в Витебске, Гродно, Жодино.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мэра Умани госпитализировали с двусторонней пневмониейМэра Умани госпитализировали с двусторонней пневмонией
Азербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликтеАзербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликте
Больной ковидом Трамп покинул больницу и проехал на авто перед сторонникамиБольной ковидом Трамп покинул больницу и проехал на авто перед сторонниками
"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании
Зеленский уволил Абромавичюса с должности гендиректора "Укроборонпрома"Зеленский уволил Абромавичюса с должности гендиректора "Укроборонпрома"
Блок рекламы


Похожие новости
Разумков изменил порядок допуска журналистов в парламентРазумков изменил порядок допуска журналистов в парламент
В Минске на митинг против Лукашенко вышли пенсионерыВ Минске на митинг против Лукашенко вышли пенсионеры
За все время протестов в Беларуси силовики задержали 13,5 тыс. человекЗа все время протестов в Беларуси силовики задержали 13,5 тыс. человек
В Минске против демонстрантов применили водометы, есть задержанныеВ Минске против демонстрантов применили водометы, есть задержанные
В Минске по распоряжению госорганов начали "глушить" мобильный интернетВ Минске по распоряжению госорганов начали "глушить" мобильный интернет
В Беларуси силовики применили во время задержаний светошумовые гранаты и слезоточивый газВ Беларуси силовики применили во время задержаний светошумовые гранаты и слезоточивый газ
В Минске проходит инаугурация ЛукашенкоВ Минске проходит инаугурация Лукашенко
В Минске коммунальщики сняли с балкона ткань с надписью "Это не флаг"В Минске коммунальщики сняли с балкона ткань с надписью "Это не флаг"
В Минске задерживают участников "марша справедливости" (обновлено)В Минске задерживают участников "марша справедливости" (обновлено)
На "женском марше" в Минске начались массовые задержания (обновлено)На "женском марше" в Минске начались массовые задержания (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости