В Минске силовики жестоко задерживают участников "Марша достоинства" и журналистов

Свидетели сообщают о применении светошумовой гранаты, газа и водомета.

Фото: TUT.by

В Минске силовики начали задерживать участников "Марша достоинства". Об этом 11 октября сообщает TUT.by.

С утра воскресенья в центр города стянули десятки единиц техники: автобусы, грузовики для перевозки людей, автозаки, джипы с системой «Рубеж» и машины с колючей проволокой.

Центральные площади окружили сотрудники силовых структур, станции метро закрыли на вход и выход.

Первые задержания начались у кинотеатра "Москва", на проспекте Победителей, возле Дворца спорта и стелы "Минск - город-герой".

Бусы с силовиками преследуют людей, которые разбегаются и прячутся во дворах.

У стелы между протестующими и ОМОНом завязалась драка, многих людей жестко задержали.

"ОМОН и неизвестные в балаклавах, спортивных костюмах и с дубинками бьют демонстрантов. В том числе, лежащих. некоторые демонстранты пытаются давать отпор. Прямо сейчас это начинает напоминать события, которые происходили сразу после выборов ", - говорится в сообщении.

Очевидцы сообщили, что у стелы прогремел взрыв, предполагают, что это была светошумовая граната. Также несколько сотрудников силовых структур применили газ из баллончиков. В МВД Беларуси эту информацию опровергли.

Массово задерживают журналистов белорусских и иностранных изданий, в частности, TUT.BY, БелаПАН, «Новое время», «КП в Беларуси», БЕЛТА, Onliner, ТАСС.

Демонстрантов задерживают также в Витебске, Гродно, Жодино.