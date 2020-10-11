Нардеп от "Батькивщины" заразился коронавирусом

Сергей Евтушок написал, что болеет уже две недели.

Нардеп от "Батькивщины" заразился коронавирусом
Сергей Евтушок

Народный депутат от "Батькивщины" Сергей Евтушок сообщил, что болеет коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук 10 октября.

"Уже целую неделю никаких симптомов: ни кашля, ни температуры, ни потери вкуса или обоняния. А контрольный тест на коронавирус через 2 недели опять положительный. Странная и непредсказуемая болезнь, навсегда заставит нас запомнить 2019 и 2020 годы", - написал Евтушок.

Нардеп также рассказал, что ковид-19 в легкой форме перенесли его жена и дочь.

В начале октября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что с начала пандемии ковид-19 подтвердили у 52 народных депутатов. Большинство из них уже выздоровели. На больничном с подтвержденным коронавирусом оставались 22 депутата.

Из-за вспышки заболевания в парламенте в октябре Верховная Рада будет заседать только один день.

29 сентября о позитивном тесте на коронавирус сообщила руководитель партии "Голос" Кира Рудик, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко и нардеп от "Слуги Народа" Жан Беленюк.

2 октября стало известно, что в связи с заболеванием коронавирусом главы партии Александра Корниенко депутатов "Слуги Народа" проверят на COVID-19. Сдать тесты также предложили всем желающим нардепам.

В начале карантина переболели Сергей Шахов ("Доверие"), Виталий Борт (ОПЗЖ), Владимир Ватрас ("Слуга Народа"), Руслан Горбенко ("Слуга Народа"), Игорь Киселев (ОПЗЖ), Александр Лукашев (ОПЗЖ), Сергей Рудик (внефракционный), Анна Скороход (внефракционная).

Также известно, что ковид болели Иван Крулько и Олег Мейдич ("Батькивщина"), Валерий Божик, Юрий Аристов, Роман Грищук и Степан Чернявский ("Слуга Народа"), Иван Чайковский ( "За будущее").

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