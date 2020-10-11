Верховный суд обязал президента Зеленского общаться только на украинском языке, сообщает пресс-служба ВС в своем аккаунте Facebook. Конечно, речь идет о тех случаях, когда он исполняет свои президентские обязанности. В быту он может использовать какой угодно язык.

В сообщении говорится, что поводом к судебному рассмотрению языкового вопроса стало общение Владимира Зеленского на форуме iForum-2019, состоявшемся 23 мая 2019 года. Тогда он общался на иностранном языке. Спустя полтора года президенту припомнили тот случай и обратились по этому поводу с иском в Верховный суд. Истец требовал обязать Зеленского общаться только на государственном языке.

Поначалу кассационный административный суд отказал в удовлетворении этого иска. Однако истец был настойчив и подал апелляцию на это решение. Дело пересматривала Большая палата Верховного Суда. Именно там вынесли окончательный вердикт: при исполнении президентских полномочий Зеленский обязан общаться только на украинском.

При этом в суде отметили, что в своей политической деятельности он может прибегать к другим языкам. В этой сфере он несет не юридическую, а политическую ответственность, и оценку его действиям будут давать избиратели и общество, а не суд.

Напомним, Владимир Зеленский с самого начала своей президентской каденции уделяет большое внимание внедрению IT-технологий и диджитализации украинского общества. Так, недавно он анонсировал полную отмену бумажных документов. Со следующего года чиновники не будут требовать от украинцев справок в бумажном виде. Все нужные сведения можно будет почерпнуть из электронных источников.