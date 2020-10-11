Верховный суд обязал президента Зеленского общаться только на украинском языке

Верховный суд обязал президента Зеленского общаться только на украинском языке, сообщает пресс-служба ВС в своем аккаунте Facebook. Конечно, речь идет о тех случаях, когда он исполняет свои президентские обязанности. В быту он может использовать какой угодно язык.

Зеленскому припомнили общение на иностранном языке в мае 2019: дело дошло до суда

В сообщении говорится, что поводом к судебному рассмотрению языкового вопроса стало общение Владимира Зеленского на форуме iForum-2019, состоявшемся 23 мая 2019 года. Тогда он общался на иностранном языке. Спустя полтора года президенту припомнили тот случай и обратились по этому поводу с иском в Верховный суд. Истец требовал обязать Зеленского общаться только на государственном языке.

Зеленскому припомнили общение на иностранном языке в мае 2019: дело дошло до суда

Поначалу кассационный административный суд отказал в удовлетворении этого иска. Однако истец был настойчив и подал апелляцию на это решение. Дело пересматривала Большая палата Верховного Суда. Именно там вынесли окончательный вердикт: при исполнении президентских полномочий Зеленский обязан общаться только на украинском.

Зеленскому припомнили общение на иностранном языке в мае 2019: дело дошло до суда

При этом в суде отметили, что в своей политической деятельности он может прибегать к другим языкам. В этой сфере он несет не юридическую, а политическую ответственность, и оценку его действиям будут давать избиратели и общество, а не суд.

Напомним, Владимир Зеленский с самого начала своей президентской каденции уделяет большое внимание внедрению IT-технологий и диджитализации украинского общества. Так, недавно он анонсировал полную отмену бумажных документов. Со следующего года чиновники не будут требовать от украинцев справок в бумажном виде. Все нужные сведения можно будет почерпнуть из электронных источников.


: Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мэра Умани госпитализировали с двусторонней пневмониейМэра Умани госпитализировали с двусторонней пневмонией
Азербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликтеАзербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликте
Азербайджан сообщил, что армянская армия нанесла удар по городу ГянджаАзербайджан сообщил, что армянская армия нанесла удар по городу Гянджа
Больной ковидом Трамп покинул больницу и проехал на авто перед сторонникамиБольной ковидом Трамп покинул больницу и проехал на авто перед сторонниками
"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании
Блок рекламы


Похожие новости
Тимошенко: только люди имеют право определять судьбу украинской земли и дальнейший курс страныТимошенко: только люди имеют право определять судьбу украинской земли и дальнейший курс страны
Офис президента: британские СМИ позитивно освещали визит ЗеленскогоОфис президента: британские СМИ позитивно освещали визит Зеленского
Соратники экс-президента Кыргызстана заявили о покушении на Атамбаева
Совбез Кыргызстана заявил об исчезновении президента и премьера страны и решил закрыть границуСовбез Кыргызстана заявил об исчезновении президента и премьера страны и решил закрыть границу
Зеленский наградил вице-президента Еврокомиссии орденом Ярослава Мудрого II степениЗеленский наградил вице-президента Еврокомиссии орденом Ярослава Мудрого II степени
В ЕС ожидают от Зеленского оценки усилий для завершения войны в ДонбассеВ ЕС ожидают от Зеленского оценки усилий для завершения войны в Донбассе
Джемилев настаивает на назначении уполномоченного президента Украины по делам крымских татарДжемилев настаивает на назначении уполномоченного президента Украины по делам крымских татар
Офис президента анонсировал визит Зеленского в БританиюОфис президента анонсировал визит Зеленского в Британию
Протестующие принесли под Офис президента тыквы для ШкарлетаПротестующие принесли под Офис президента тыквы для Шкарлета
ЦИК отменила регистрацию тезок Филимонова, Зеленского и Саакашвили на выборах мэра ОдессыЦИК отменила регистрацию тезок Филимонова, Зеленского и Саакашвили на выборах мэра Одессы
Последние новости
Подгружаем последние новости