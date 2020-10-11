Британия поблагодарила СБУ за проведение "самой большой за последние 30 лет" совместной спецоперации

Летом 2019 года СБУ заблокировала деятельность преступной группировки и изъяла крупнейшую за всю историю независимости Украины контрабандную партию табачных изделий.

Министерство иностранных дел Великобритании поблагодарило Службу безопасности Украины за успешное проведение спецоперации по задержанию рекордной партии контрафактных сигарет.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

"Королевская налогово-таможенная служба и Служба безопасности Украины сотрудничали вместе для противодействия контрабанде табачных изделий. Благодаря крупнейшей за последние 30 лет операции было изъято рекордное количество незаконных сигарет - 130 миллионов. Также приостановлена работа трех фабрик, которые занимались их производством", - говорится в сообщении британского МИД в Твиттере.

Британские дипломаты отметили, что речь идет о ликвидации одной из самых серьезных организованных преступных группировок Европы.

"Таким образом было сэкономлено более 100 млн фунтов стерлингов налогоплательщиков", - отметили в МИД .

"Борьба с преступными группировками и искоренение коррупции - важные сферы, в которых Великобритания предоставляет Украине поддержку. Правоохранительные органы обеих стран тесно сотрудничают для борьбы с транснациональной организованной преступностью", - отмечается в сообщении.

Глава СБУ Иван Баканов также поблагодарил британских коллег за поддержку.