Британия поблагодарила СБУ за проведение "самой большой за последние 30 лет" совместной спецоперации

Летом 2019 года СБУ заблокировала деятельность преступной группировки и изъяла крупнейшую за всю историю независимости Украины контрабандную партию табачных изделий.

Британия поблагодарила СБУ за проведение "самой большой за последние 30 лет" совместной спецоперации
Фото: ovu.com.ua

Министерство иностранных дел Великобритании поблагодарило Службу безопасности Украины за успешное проведение спецоперации по задержанию рекордной партии контрафактных сигарет.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Королевская налогово-таможенная служба и Служба безопасности Украины сотрудничали вместе для противодействия контрабанде табачных изделий. Благодаря крупнейшей за последние 30 лет операции было изъято рекордное количество незаконных сигарет - 130 миллионов. Также приостановлена работа трех фабрик, которые занимались их производством", - говорится в сообщении британского МИД в Твиттере.

Британские дипломаты отметили, что речь идет о ликвидации одной из самых серьезных организованных преступных группировок Европы.

"Таким образом было сэкономлено более 100 млн фунтов стерлингов налогоплательщиков", - отметили в МИД.

"Борьба с преступными группировками и искоренение коррупции - важные сферы, в которых Великобритания предоставляет Украине поддержку. Правоохранительные органы обеих стран тесно сотрудничают для борьбы с транснациональной организованной преступностью", - отмечается в сообщении.

Глава СБУ Иван Баканов также поблагодарил британских коллег за поддержку.

Напомним, СБУ совместно с британскими и польскими коллегами летом 2019 года провела масштабную операцию "Магма". В результате была заблокирована деятельность крупной преступной группировки и изъята крупнейшая за всю историю независимости Украины контрабандная партия табачных изделий.



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