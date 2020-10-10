ЦИК признала "киборга" Шараскина нардепом вместо Вакарчука

Алина Свидерская, которая была под №19 в списке, не предоставила документы для регистрации, и ЦИК выдала мандат Шараскину.

ЦИК признала "киборга" Шараскина нардепом вместо Вакарчука
Андрій Шараскін
Фото: Партія "Голос"

Центральная избирательная комиссия признала Андрея Шараскина народным депутатом от партии "Голос" вместо основателя политической силы Святослава Вакарчука.

Это решение ЦИК приняла на очередном заседании 10 октября, передает "Радио Свобода".

По данным комиссии, юрист Алина Свидерская, которая была под №19 в партийном списке, не предоставила документы, необходимые для регистрации ее народным депутатом. Поэтому ЦИК предоставил мандат Шараскину.

"Шараскин Андрей Андреевич, родился 20 сентября 1977, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель частного предприятия «Театральная компания Андрея Шараскина», член Политической Партии «Голос», проживает в городе Тернополе, судимость отсутствует, включен в избирательный список под №20", - говорится в справке Центризбиркома.

Шараскин был участником боевых действий на Донбассе с 2014 по 2016 год. В частности, участвовал в обороне Донецкого аэропорта. 8 октября партия "Голос" сообщила, что он займет место Вакарчука в Раде.

Напомним, 26 июня партия "Голос" провела внеочередной съезд, на котором было принято решение прекратить депутатские полномочия Вакарчука. Сам он объявил о решении уйти из Верховной Рады еще 11 июня, но парламент отказался поддержать его заявление (хотя в тот же день депутаты проголосовали за сложение мандата депутатом Ольгой Бельковой).

Тогда Вакарчук вышел из фракции, дав "Голосу" право самостоятельно забрать у него мандат.



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