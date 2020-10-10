В Киеве провели акцию в поддержку узников Кремля

Десятки людей пришли напомнить обществу, что война с Россией продолжается, и что украинцев бросают в тюрьмы и подвергают пыткам.

В Киеве состоялась всеукраинская акция "Напомни о каждом" в поддержку граждан, которые находятся в плену в РоSSии и на временно оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сообщает "Укринформ".

На акцию пришли десятки людей, чтобы напомнить обществу и власти, что война с Россией продолжается, и украинцев бросают в тюрьмы и подвергают пыткам. Люди держат портреты пленников и плакаты с надписью: "Освободить узников Кремля".

Акция также прошла в других городах.

Как сообщалось, в начале июня глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина рассчитывает на проведение обмена пленными с оккупационными силами в ближайшие недели. По данным Службы безопасности, в плену в ОРДЛО находится 23 человека.