В Киеве провели акцию в поддержку узников Кремля
Десятки людей пришли напомнить обществу, что война с Россией продолжается, и что украинцев бросают в тюрьмы и подвергают пыткам.
В Киеве состоялась всеукраинская акция "Напомни о каждом" в поддержку граждан, которые находятся в плену в РоSSии и на временно оккупированных территориях Донбасса.
Об этом сообщает "Укринформ".
На акцию пришли десятки людей, чтобы напомнить обществу и власти, что война с Россией продолжается, и украинцев бросают в тюрьмы и подвергают пыткам. Люди держат портреты пленников и плакаты с надписью: "Освободить узников Кремля".
Акция также прошла в других городах.
Как сообщалось, в начале июня глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина рассчитывает на проведение обмена пленными с оккупационными силами в ближайшие недели. По данным Службы безопасности, в плену в ОРДЛО находится 23 человека.
Последний обмен на Донбассе состоялся 16 апреля. Офис президента сообщил, что освободили 20 украинцев. В контролируемых Россией группировках "ДНР" и "ЛНР" заявили, что украинская сторона передала 14 человек.