Офис президента: британские СМИ позитивно освещали визит Зеленского

Президент пригласил Королевскую чету в Украину.

Офис президента: британские СМИ позитивно освещали визит Зеленского
Володимир Зеленський і Борис Джонсон
Фото: president.gov.ua

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква отмечает, что британские СМИ весьма позитивно освещали и оценили визит Владимира Зеленского в Великую Британию.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Британские СМИ разные, но в целом британская журналистика считается одним из эталонов мировой журналистики. Там пресса очень непростая, чувствует все нюансы и реагирует, если что-то неправильно. Мы действительно провели анализ британской прессы, нам было интересно посмотреть реакцию на этот визит. И она была, мягко говоря, очень позитивной ", - сказал Жовква.

Он отметил, что во всех СМИ разошлась новость о встрече президента и его жены с герцогом и герцогиней Кембриджскими, и не только потому, что были хорошие фотографии, - это была первая встреча для британской королевской семьи после начала пандемии COVID-19.

"Там речь шла о действительно важных вещах, о благотворительности. Однако нельзя разглашать, о чем шла речь, поскольку это не принято в Королевском протоколе. Состоялась теплая встреча, которая, кстати, длилась наполовину больше указанного времени", - рассказал Жовква.

Заместитель председателя ОП напомнил, что президент пригласил Королевскую чету, которая не часто совершает визиты, в Украину.

"Визиты королевских особ - это намного сложнее, чем визиты лидеров. Есть определенное время, когда об этом можно объявлять. Но, поверьте мне, мы очень скоро увидим продолжение диалога Королевской семьи с президентом Украины и его женой", - подчеркнул он.

Напомним, в рамках официального визита в Британию Зеленский встретился с премьер-министром Борисом Джонсоном. Собеседники поговорили о ситуации с вакциной от COVID-19 и товарообороте между странами.

Также Украина и Великая Британия подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торголве и стратегическоми партнерстве, которое заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Объединенным Королевством после Brexit.

Зеленский также посетил Лондонскую фондовую биржу и провел встречу с ее руководством.



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