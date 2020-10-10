ЦИК разъяснила, как заполнять бюллетень на местные выборы

В Комиссии привели примеры правильного и неправильного его заполнения.

ЦИК разъяснила, как заполнять бюллетень на местные выборы
ЦВК
Фото: ЦВК

Центральная избирательная комиссия утвердила Разъяснения по поводу порядка заполнения избирательного бюллетеня на местных выборах, которые состоятся в Украине 25 октября.

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

В документе прописана последовательность заполнения бюллетеня, а также приведен пример правильного и неправильного заполнения.

"Комиссия разъяснила порядок проставления в таком бюллетене отметки "плюс"(+) или "галочки" (?), или другой, удостоверяющий волеизъявление избирателя. А также - правильность написания порядкового номера кандидата в депутаты от местной организации политической партии, которую избиратель поддержал", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце сентября ЦИК утвердила формы и цвета избирательных бюллетеней.

В прошлом году ЦИК отмечала, что такого дизайна, какой имели бюллетени на парламентских выборах, в Украине еще не было.

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