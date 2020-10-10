"Частные лаборатории не начнут делать тесты для людей с улицы": Степанов пояснил постановление Кабмина о бесплатном тестировании

Министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга объяснил постановление Кабмина о бесплатном тестировании на коронавирус в частных лабораториях.

"Вчера на заседании Кабмина принято постановление о привлечении частных лабораторий к тестированию на коронавирус. Каким образом это будет происходить. Наша мобильная бригада или больница, которая берет мазок у человека, будет передавать его в частную лабораторию, которая будет проводить само тестирование на соответствующем лабораторном оборудовании", - рассказал Степанов.

"Это не означает, что частные лаборатории сейчас начнут делать для людей с улицы эти тесты. Мы просто не в состоянии будем это проконтролировать. Потому что понятно, что мы частным лабораториям будем платить за это деньги", - пояснил министр.

По его словам, в течение 9 октября в Украине выполнили более 58 тыс. тестов, из них 31 тыс. - методом ПЦР, 26 тыс. - методом ИФА.

"Мы продолжаем наращивать количество тестирований каждый день, но, исходя из распространения болезни, этого недостаточно. Возникают проблемы с количеством необходимых тестов, особенно в Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях и в Киеве ", - отметил глава Минздрава.

Напомним, 9 октября Кабмин выделил 260 млн гривен для тестирования украинцев на коронавирус в частных лабораториях.

Степанов рассказал, что 100 млн гривен направят на контракты с частными лабораториями, 160 млн гривен пойдут на дополнительную закупку реагентов и оборудования.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость одного ПЦР-теста в государственных лабораториях колеблется от 700 до 800 гривен. В частных лабораториях она достигает нескольких тысяч гривен.