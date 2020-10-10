И.о. министра образования призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей стране

Такое решение принимают на местах.

И.о. министра образования призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей стране
Сергій Шкарлет
Фото: Макс Требухов

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине и.о. министра образования Сергей Шкарлет призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей стране. Об этом он написал в своем телеграм-канале в субботу.

"Минобразования совместно с Минздравом постоянно мониторят ситуацию по распространению коронавирусной болезни, в том числе и в учебных заведениях. Просьба не только как руководителя Министерства образования и науки, а как отца - найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей", - написал Шкарлет.

"Знаю и понимаю, что вопросы организации обучения решают на местах. Важно, чтобы в такой непростой ситуации центральная и местная власть действовали совместно. Поэтому очень прошу прислушаться к рекомендациям Государственной и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также СНБО", - призвал и.о. министра.

Напомним, согласно правилам Минздрава, дистанционно учатся все учебные заведения регионов "красной зоны". В других регионах решения о форме обучения принимают непосредственно в школах.

По состоянию на 4 октября в Украине коронавирус обнаружили у 1 257 школьников и 2 158 учителей. Более 83 тысяч учеников находились на самоизоляции.

В течение последних трех дней в Украине ежесуточно регистрируют более 5,5 тыс. новых инфицированных. В Минздраве заявили, что медицинская система может не выдержать, и готовят усиление карантина.

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