И.о. министра образования призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей стране

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине и.о. министра образования Сергей Шкарлет призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей стране. Об этом он написал в своем телеграм-канале в субботу.

"Минобразования совместно с Минздравом постоянно мониторят ситуацию по распространению коронавирусной болезни, в том числе и в учебных заведениях. Просьба не только как руководителя Министерства образования и науки, а как отца - найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей", - написал Шкарлет.

"Знаю и понимаю, что вопросы организации обучения решают на местах. Важно, чтобы в такой непростой ситуации центральная и местная власть действовали совместно. Поэтому очень прошу прислушаться к рекомендациям Государственной и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также СНБО", - призвал и.о. министра.

Напомним, согласно правилам Минздрава, дистанционно учатся все учебные заведения регионов "красной зоны". В других регионах решения о форме обучения принимают непосредственно в школах.

По состоянию на 4 октября в Украине коронавирус обнаружили у 1 257 школьников и 2 158 учителей. Более 83 тысяч учеников находились на самоизоляции.

В течение последних трех дней в Украине ежесуточно регистрируют более 5,5 тыс. новых инфицированных. В Минздраве заявили, что медицинская система может не выдержать, и готовят усиление карантина.