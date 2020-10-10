ВМС Украины провели тренировку на британском эсминце "Dragon"

Во время учений отрабатывались абордажные действия, заход на борт, ведение ближнего боя и зачистка судна.

Операторы-разведчики 73-го морского центра СпП им кошевого атамана Антина Головатого провели совместные учения вместе с коллегами стран НАТО на эсминце "Dragon" Королевских Военно-Морских Сил Великой Британии.

Об этом сообщает Министерство обороны.

Во время учений отрабатывались абордажные действия на эсминце, заход на борт, ведение ближнего боя и зачистка судна.

Совместные учения проводятся в рамках учебно-тренировочной операции "ОРБИТАЛ" - "Развитие партнерства - Украина".

7 октября в Одесский морской порт в рамках дружественного визита прибыл эсминец Королевских ВМС Великобритании "Dragon". В план визита входит проведение протокольной встречи между делегациями ВМС ВС Украины двух стран и совместные корабельные тренировки на борту британского эсминца.

Напомним, 11 июня президент Владимир Зеленский назначил нового главу Военно-морских сил ВСУ.