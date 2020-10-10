Власти Испании закрывают Мадрид на двухнедельный карантин

Карантинные меры введены в Мадриде и восьми других муниципалитетах.

Власти Испании закрывают Мадрид на двухнедельный карантин
Мадрид. Памятник Дон Кихоту и Санчо Пансе.
Фото: espanarusa.com

Правительство Испании на внеочередном заседании объявило о состоянии тревоги в столице страны - автономном сообществе Мадрид - сроком на 15 дней. Это максимальный срок, который позволяет правительству Конституция.

Об этом сообщает Elpais.

Карантинные меры из-за COVID-19 введены в Мадриде и восьми других муниципалитетах сообщества: Алькобендас, Алькоркон, Фуенлабрада, Хетафе, Леганес, Мостолес, Парла и Торрехон-де-Ардос. В список не вошел только муниципалитет Алькала-де-Энарес, показатели которого улучшились.

Контролировать закрытие столицы с возможностью наложения штрафов за несоблюдение правил карантина будут до 7 тысяч полицейских.

После завершения отведенного срока в 15 дней любое продолжение состояния тревоги должно быть одобрено Конгрессом.

Испания относятся к группе стран, наиболее пострадавших от пандемии в Европе. От коронавируса умерли 32 тысячи испанцев.

Мадрид значительно сильнее пострадал от пандемии COVID-19, чем остальные испанские города, и стал центром вспышки коронавируса в Западной Европе. Ранее в Мадриде изолировали 37 кварталов, где наблюдали высокие показатели заболеваемости.

Напомним, испанская столица стала первым большим городом в Европі, в котором ввели повторный локдаун.

Впрочем, 9 октября Верховный суд Мадрида отменил решение Министерства здравоохранения о закрытии города на карантин и о введении ограничений на передвижение в столице и еще в девяти муниципалитетах региона.

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