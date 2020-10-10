Южанина о пенсионной системе: власть должна поощрять людей платить налоги

Заявление премьер-министра Шмыгаля о нехватке средств через 15 лет для выплаты пенсий неприемлемым, так как оно демотивирует нынешних плательщиков налогов ЕСВ. Обэтом сказала в эфире программы "Мир и/или война" на телеканале Интер народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» Нина Южанина. Она отметила, что подобные утверждения непрофессиональны, и накопительная система не станет панацеей для адекватного пенсионного обеспечения.

«Что касается заявления Шмыгаля. Слушайте, это все равно, что он сказал - не платите ничего, потому что вы ничего не получите. Поэтому эту историю нужно забыть. Я не согласна, что второй уровень нам позволит выйти из этой ситуации - не позволит, это должно быть многоуровневая, трех-, четырехуровневая система», - убеждена Южанина.

Она отметила, что правительство недостаточно использует те источники поступлений в Пенсионный фонд, которые есть и сейчас. Для этого власть должна предоставить соответствующие инструменты и поощрить людей платить налоги.

«Если у нас 18 миллионов трудоспособного населения, и только 13,2, которые являются застрахованными лицами - где 5 миллионов, которые не являются застрахованными и не платят совсем, даже минимальных взносов? По отчету Пенсионного фонда на 2019 они оценивают, что где-то 3,5 миллиона граждан Украины работают без оформления трудовых отношений, а 1,5 миллионов - это, возможно, те люди, которые не работают в Украине. Сейчас я бы хотела, чтобы и правительство, и мы сконцентрировались, нам нужно все сделать, чтобы 3,5 миллионов людей начали платить налоги», - считает Южанина.

«По вашей оценке, это как раз более 40% - 45% людей, работающих в аграрной отрасли, то давайте им инструменты поощрять их, чтобы они начали выплачивать взносы на свое будущее», - говорит Нина Южанина.

Она отметила, что солидарная система существует как базовая и в развитых странах Европы, но она усиливается дополнительными инструментами.

«О Германии только что говорили? А вы знаете, что у них солидарная система такая как у нас, это обеспечение минимального размера пенсий, а потом все пошло нарастать. Но солидарная система - это принцип обеспечения наименьших выплат пенсионерам. Остальное зависит от того, как построит государство все последующие программы для того, чтобы пенсионер мог себя обеспечить. Потому пенсионные системы - это и часть страховой медицины. Так как это в Израиле, в Германии работает. Поэтому у нас Пенсионный фонд должен стать таким мега-органом, который предложит на самом деле много шагов для решения этой проблемы», - считает Южанина.

«Накопительная система, которая позволяет собрать людям на пенсию определенную сумму средств, может сработать, если человек будет 40 лет перечислять в Пенсионный фонд не менее 10% от доходов, которые он получит. И гарантии от государства также могут быть. Казахстан, например, дает гарантию государства, Пенсионные фонды должны увеличивать накопления на индекс инфляции. Минимально это гарантирует государство. Инструментов очень много, нам просто надо говорить о концептуальных вещах и двигаться для того, чтобы начать этот большой путь», - отмечает Южанина.