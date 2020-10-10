МОЗ готовит усиление карантина из-за ситуации с COVID-19

Министр отвергает возможность введения "жесткого локдауна" в стране.

МОЗ готовит усиление карантина из-за ситуации с COVID-19
Під час візиту у Рівненську область, 1 серпня
Фото: facebook/Максим Степанов

Министерство здравоохранения готовит дополнительные ограничительные меры по противодействию коронавирусу COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы сейчас разрабатываем дополнительные ограничительные меры, которые мы ... предложим на следующем заседании правительства", - сказал Степанов в эфире телеканала "Интер" в пятницу.

Министр также отверг возможность введения "жесткого локдауна". По его словам, речь идет о как можно большем ограничении работы определенных учреждений или об ограничении проведения массовых мероприятий.

Напомним, 8 октября Максим Степанов сообщил, что медицинская система страны может не выдержать, если украинцы массово не начнут соблюдать установленные правила эпидемической безопасности.

Он также добавил, что Министерство здравоохранения начало подготовку к открытию временных госпиталей для больных коронавирусом. Сейчас Минздрав готовится к тому, чтобы к декабрю увеличить количество тестирований на COVID-19 с 35 тысяч до 50 тысяч в сутки.

Сегодня Кабинет министров выделил финансирование для бесплатного тестирования украинцев на COVID-19 в частных лабораториях.

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