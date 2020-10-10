В КНДР провели военный парад и показали баллистическую ракету, способную долететь до США

Парад приурочили к 75-летию основания правящей Рабочей партии.

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В Северной Корее рано утром 10 октября провели военный парад и показали межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15". Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Это первая баллистическая ракета, разработанная Северной Кореей, которая теоретически способна поразить территорию США .

Во время парада в честь 75-летия правящей Рабочей партии КНДР глава Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал "продолжать укреплять оборону страны" для противодействия "постоянно растущим ядерным и другим угрозам со стороны враждебных сил".

Выступление Ким Чен Ына транслировало национальное телевидение.

Сам парад, по данным южнокорейских СМИ , прошел рано утром, около 4:00 утра. С чем это было связано - неизвестно.

Издание отмечает, что это первый военный парад в Северной Корее с 2018 года.

Первые испытания "Хвасон-15" Северная Корея провела в 2017 году. Тогда Пхеньян объявил, что достиг своей давней цели, став ядерной державой. В КНДР также заявили, что новая ракета достигла высоты около 4475 километров и за 53 минуты преодолела расстояние 950 километров, а всего будет иметь дальность около 13 000 км.

Напомним, переговоры между США и КНДР об атомной программе Пхеньяна зашли в тупик со времени провального саммита между лидерами двух стран Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном в феврале 2019 года во Вьетнаме.