В КНДР провели военный парад и показали баллистическую ракету, способную долететь до США
Парад приурочили к 75-летию основания правящей Рабочей партии.
В Северной Корее рано утром 10 октября провели военный парад и показали межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15". Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Это первая баллистическая ракета, разработанная Северной Кореей, которая теоретически способна поразить территорию США.
Во время парада в честь 75-летия правящей Рабочей партии КНДР глава Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал "продолжать укреплять оборону страны" для противодействия "постоянно растущим ядерным и другим угрозам со стороны враждебных сил".
Выступление Ким Чен Ына транслировало национальное телевидение.
Сам парад, по данным южнокорейских СМИ, прошел рано утром, около 4:00 утра. С чем это было связано - неизвестно.
Издание отмечает, что это первый военный парад в Северной Корее с 2018 года.
Первые испытания "Хвасон-15" Северная Корея провела в 2017 году. Тогда Пхеньян объявил, что достиг своей давней цели, став ядерной державой. В КНДР также заявили, что новая ракета достигла высоты около 4475 километров и за 53 минуты преодолела расстояние 950 километров, а всего будет иметь дальность около 13 000 км.
Напомним, переговоры между США и КНДР об атомной программе Пхеньяна зашли в тупик со времени провального саммита между лидерами двух стран Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном в феврале 2019 года во Вьетнаме.
Первый заместитель министра иностранных дел КНДР обвинила Вашингтон в попытке использовать диалог с Пхеньяном только как инструмент для урегулирования внутриамериканского "политического кризиса".