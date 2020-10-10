У гендиректора "Укрпочты" Смилянского обнаружили ковид-19

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский заболел коронавирусом. Об этом он написал в фейсбук.

Чиновник отметил, что после приезда из-за границы пошел на самоизоляцию.

"Я теперь тоже в статистике больных COVID-19 ... Сразу после приезда из-за границы на всякий случай пошел на самоизоляцию и не зря. Чувствую себя нормально, все указания врачей (ну почти все) выполняю и не снижаю рабочий темп, насколько это возможно", - написал Смилянский.

Он добавил, что работает дистанционно, и все встречи, которые назначены на ближайшее время, состоятся.

Напомним, ранее коронавирус подтвердили у мэра Умани Александра Цебрия и главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева. В связи с ковидом госпитализировали пятого президента Петра Порошенко.