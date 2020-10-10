Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе

Переговоры между главами МИД Армении и Азербайджана при посредничестве РоSSии завершились. Встреча состоялась в Москве и продлилась ровно 11 часов. О чем сторонам удалось договориться?

В переговорах в Москве участвовали министры иностранных дел Азербайджана, Армении и РоSSии. По результатам встречи был подписан документ, которым предполагается остановка горячей фазы конфликта между Баку и Ереваном за территорию Нагорного Карабаха.

Так, было решено, что с обеих сторон будет прекращено ведение огня. Произойти это должно в полдень субботы, 10 октября 2020 г. Сразу после остановки боевых действий планируется открытый обмен пленными и телами погибших.

Второй этап достижения мира в Нагорном Карабахе подразумевает начало переговоров о мирном урегулировании возникшей ситуации.

Баку и Ереван взяли на себя обязательства придерживаться базовых принципов решения Карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ . В ходе дальнейших переговоров между Арменией и Азербайджаном посредником будет выступать Минская группа ОБСЕ .

Отметим, что с 27 сентября 2020 года между Арменией и Азербайджаном вспыхнул новый виток военного конфликта в Нагорном Карабахе. Баку при содействии Анкары начал наступательную операцию с целью вернуть под свою юрисдикцию территории, которые были захвачены армянскими войсками тридцать лет назад.

Напомним, ранее президент Азербайджана заявил, что в нагорно-карабахский конфликт вмешалась еще одна страна. Кого обвинил Ильхам Алиев в переправке боевиков для ведения боевых действий на стороне Еревана?