Кабмин согласовал выход Украины еще из одного соглашения СНГ

В случае выхода из этого соглашения национальные интересы Украины не пострадают.

Кабмин согласовал выход Украины еще из одного соглашения СНГ
Заседание Кабинета министров
Фото: kmu.gov.ua

Правительство согласовало проект закона о выходе Украины из Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией и проект соответствующего распоряжения Кабмина.

Такое решение было принято на заседании правительства в пятницу, передает

"Укринформ".

Отмечается, что выход из этого соглашения освободит Украину от выполнения формальных обязательств, вытекающих из этого соглашения, и будет способствовать активизации процесса заключения двусторонних соглашений между Украиной и другими государствами.

"Учитывая неактуальность соглашения, а также принимая во внимание то, что соглашение не применяется на практике, во исполнение решения СНБО от 2 мая 2018 года "О приостановлении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках СНГ", введенного в действие указом Президента от 19 мая 2018 года №139, возникает необходимость выхода из указанного соглашения", - говорится в пояснительной записке к документу.

В МВД отметили, что в случае выхода из этого соглашения национальные интересы Украины в отношениях со странами СНГ в сфере борьбы с незаконной миграцией не пострадают.

Напомним, ранее в июле президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ.

12 августа Кабинет Министров одобрил ряд правительственных решений по выходу Украины из структур СНГ.

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