В ООН подсчитали количество погибших из-за обострения в Нагорном Карабахе

По данным Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, среди погибших есть дети.

С начала восстановления активных боевых действий в Нагорном Карабахе и на прилегающих территориях погибли более 50 гражданских лиц.

Об этом говорится

в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.

"Информация из различных источников, которую Управление ООН по правам человека не смогло проверить самостоятельно, свидетельствует о том, что по состоянию на 8 октября в результате боевых действий было убито около 53 гражданских лиц, среди которых есть дети. Сообщается, что подавляющее большинство зданий, в том числе дома, школы и другие гражданские объекты, которые подверглись разрушениям, были расположены в Нагорном Карабахе", - говорится в сообщении.

Бачелет выразила обеспокоенность обстрелами населенных районов из тяжелого оружия в зоне конфликта и вокруг него. Она также призвала срочно остановить огонь из-за вреда, который он наносит мирным жителям.

Напомним, 27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе перешли в активную фазу. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении. Обе стороны заявили о жертвах среди военных и мирных жителей.

В тот же день Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Впоследствии военное положение и комендантский час ввели в Азербайджане. 2 октября Армения привела вооруженные силы в полную боевую готовность.

4 октября Азербайджан сообщил, что армянская армия нанесла удар по городу Гянджа.

ООН и мировые лидеры призвали стороны к немедленным переговорам. В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев главным условием перемирия назвал выведение вооруженных сил Армении из региона.

В НАТО считают, что военного решения конфликта в Нагоірном Карабахе не существует.