В МОЗ назвали количество мест в больницах для больных COVID-19

В апреле для пациентов с COVID-19 были готовы 12 тысяч коек, теперь их втрое больше.

В МОЗ назвали количество мест в больницах для больных COVID-19
Фото: facebook/ Максим Степанов

В настоящее время украинские больницы могут одновременно принять 37 тысяч пациентов с коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении на сайте МОЗ.

"Мы начинали в апреле с того, что у нас для пациентов с COVID-19 были готовы всего лишь 12 тысяч коек. Сейчас это - 37 тысяч койко-мест, и цифра эта при необходимости увеличивается", - приводит пресс-служба МОЗ слова министра здравоохранения Максима Степанова.

По словам министра, сейчас в Украине делают 32-35 тысяч тестов в сутки.

"Мы поставили себе цель увеличить количество тестов до 30 тысяч на конец сентября. Сейчас мы делаем 32-35 тысяч тестов в сутки. И сейчас мы готовимся к тому, чтобы к декабрю увеличить это количество до 50 тысяч", - отметил глава МОЗ.

Напомним, 8 октября Максим Степанов сообщил, что медицинская система страны может не выдержать, если украинцы массово не начнут соблюдать установленные правила эпидемической безопасности.

Он также добавил, что Министерство здравоохранения начало подготовку к открытию временных госпиталей для больных коронавирусом.

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