Правительство поддержало передачу местным органам власти права на установление тарифов от НКРЭКУ, - Чернышев

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял ряд важных решений, в частности, об установлении тарифов на местах и организации избирательного процесса. Об этом в своем фейсбуке написал министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

В частности, он сообщил, что правительство поддержало соответствующий законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования деятельности предприятий в сферах теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения», разработанный Минрегионом, согласно которому с 2021 года полномочия по установлению тарифов от НКРЭКУ передаются местным органам власти.

Также одобрен проект распоряжения о внесении изменений в перечень инвестиционных программ и проектов регионального развития, финансируемых в 2020 году за счет средств ГФРР.

Кроме того, на заседании были утверждены критерии доступности, которые позволят обеспечить доступность и инклюзивность избирательного процесса и способствовать соблюдению избирательных прав лиц с ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения.

Также Чернышев сообщил о назначении нового заместителя.

"Есть новость о кадровых изменениях в Министерстве развития общин и территорий. Сегодня утвердили кандидатуру Ивана Лукерия - нового заместителя в Минрегионе, который будет заниматься вопросами регионального развития. Приветствую Ивана в команде Министерства и ожидаю, что такое усиление улучшит нашу системную работу с регионами, будет способствовать дальнейшему развитию и началу новых эффективных проектов и инициатив", - написал министр.