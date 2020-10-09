Тесты на COVID-19 в частных лабораториях будут делать бесплатно, - Степанов

В общей сложности на тестирование в Украине привлекают дополнительно 260 млн гривень.

Тесты на COVID-19 в частных лабораториях будут делать бесплатно, - Степанов
Фото: Биокор

Частные лаборатории будут бесплатно тестировать украинцев на COVID-19. Сегодня Кабинет министров выделил для этого финансирование.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает

РБК-Украина.

"100 млн гривень будут направлены на контракты с частными лабораториями и другой формы собственности для тестирования методом ПЦР, чтобы увеличить количество тестирований, которые бесплатно делаются нашим гражданам", - заявил Степанов.

Всего на тестирование в Украине привлекают дополнительно 260 млн гривень. Остальные 160 млн гривень пойдут на дополнительную закупку реагентов и оборудования.

Ранее Степанов говорил, что средняя стоимость одного ПЦР-теста в государственных лабораториях колеблется от 700 до 800 гривень. При этом в частных лабораториях она может достигать нескольких тысяч гривень.

В середине сентября Украина вышла на запланированное количество тестов методом ПЦР в сутки - более 30 тысяч исследований. К декабрю планируется выйти на не менее 50 тысяч тестов ПЦР, которые будут делать в государственных учреждениях.

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