Украинский борщ официально признан культурным наследием
Экспертный совет при Министерстве культуры и информационной политики Украины единогласно проголосовал за включение элемента “Культура приготовления украинского борща” в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.
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“Эта инициатива у меня появилась год назад. Я собрал единомышленников: фольклористов, историков, аналитиков, людей, которые имеют отношение к культурному наследию. Мы объединились в общественную организацией и прошли нелегкий процедурный путь. И сегодня борщ уже в этом списке”, – отметил председатель общественной организации “Институт культуры Украины”, кулинарный эксперт Евгений Клопотенко.
Отмечается, что всего в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия рекомендовано включить 5 элементов, среди которых “Культура приготовления украинского борща”. Это важный шаг для того, чтобы украинский борщ включили в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества UNESCO.
Кроме этого, в Национальный перечень войдут:
Технология создания клембовской сорочки “з квіткою”.
Пасхальное гуляние “Водити Володара” в селе Роскошевка Теплицкого района Винницкой области.
Борщевская народная вышивка.
“Карпатське ліжникарство”.
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Фото: “Вечерний Киев”