Украинский борщ официально признан культурным наследием

Экспертный совет при Министерстве культуры и информационной политики Украины единогласно проголосовал за включение элемента “Культура приготовления украинского борща” в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

Об этом KV стало известно из сообщения издания “Вечерний Киев”.

“Эта инициатива у меня появилась год назад. Я собрал единомышленников: фольклористов, историков, аналитиков, людей, которые имеют отношение к культурному наследию. Мы объединились в общественную организацией и прошли нелегкий процедурный путь. И сегодня борщ уже в этом списке”, – отметил председатель общественной организации “Институт культуры Украины”, кулинарный эксперт Евгений Клопотенко.

Отмечается, что всего в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия рекомендовано включить 5 элементов, среди которых “Культура приготовления украинского борща”. Это важный шаг для того, чтобы украинский борщ включили в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества UNESCO.

Кроме этого, в Национальный перечень войдут:

Технология создания клембовской сорочки “з квіткою”.

Пасхальное гуляние “Водити Володара” в селе Роскошевка Теплицкого района Винницкой области.

Борщевская народная вышивка.

“Карпатське ліжникарство”.

Как сообщала KV , 23 сентября Кабмин принял распоряжение "О выделении средств из резервного фонда госбюджета для осуществления мероприятий, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайной ситуации в здании Национального художественного музея Украины". Сумма выделенных средств составила 5,6 млн гривен.

Фото: “Вечерний Киев”