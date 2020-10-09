Стефанчук внес в Раду законопроект об отмене перехода на летнее и зимнее время

На всей территории Украины должно быть закреплено единое киевское время.

Первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект, отменяющий сезонный перевод часов и предусматривающий закрепление единого киевского времени по всей территории Украины.

Об этом Стефанчук сообщил в фейсбуке.

"Доказано: ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясное негативно влияет на здоровье людей: ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических болезней. Принятие закона обеспечит стабильный естественный цикл жизнедеятельности человека, будет способствовать улучшению состояния здоровья и повышению работоспособности населения", - написал он.

Стефанчук добавил, что документ также направлен на противодействие агрессии со стороны РоSSии, незаконно установившей свое время на временно оккупированных территориях.

"Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", - считает первый вице-спикер.

Также, по мнению Руслана Стефанчука, законопроект будет способствовать евроинтеграционным стремлениям Украины. Ведь 84% процентов жителей стран ЕС отдали голоса за отмену перехода на летнее и зимнее время, что было поддержано Европейским парламентом.

Напомним, в 2018 году свыше 80% европейцев высказались за отмену перевода часов. Большинство проголосовавших предпочли бы оставить летнее время.

В прошлом году Европарламент одобрил отказ от перехода на летнее и зимнее время. Последний раз стрелки часов в ЕС переведут в 2021 году.

Украина перейдет на зимнее время в ночь на воскресенье, 25 октября.