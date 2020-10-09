Коронавирус подтвердили у 34 сотрудников ЦИК

71 из 281 сотрудников Центризбиркома находятся на больничном.

В Центральной избирательной комиссии подтверждены 34 случая заболевания коронавирусом. 71 из 281 сотрудников находятся на больничном. Многие из них продолжает работать дистанционно.

Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома в фейсбуке.

"Мы благодарим коллег за понимание и гордимся каждым. Понимаем серьезность ситуации и принимаем все возможные меры безопасности: температурный скрининг сотрудников дважды в день, осмотр врачами людей, которые подозревают болезнь или контактировали с больными, сквозное проветривание и дезинфекция помещений, минимизация контактов и т.д.", - говорится в сообщении.

В ЦИК отмечают, что продолжают работать, чтобы обеспечить надлежащую подготовку и проведение выборов.

Напомним, сегодня в Киеве впервые количество зафиксированных случаев коронавируса за сутки превысило полтысячи - заболело 567 человек.

По состоянию на 9 октября в Украине вторые сутки подряд выявлено более 5 тысяч новых инфицированных коронавирусом.