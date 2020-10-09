Нагорный Карабах: Алиев заявил об уничтожении азербайджанской армией линии разграничения

Президент Азербайджана дал Армении "последний шанс".

Нагорный Карабах: Алиев заявил об уничтожении азербайджанской армией линии разграничения
Фото: aztv.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что поменял статус-кво по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, азербайджанская армия прорвала и уничтожила линию разграничения.

Об этом Алиев сказал в обращении к народу, передает

Интерфакс-Украина.

"Я поменял статус-кво, на поле битвы. Нет его. Линия разграничения? Нет ее. Мы прорвали и уничтожили ее", - сказал президент Азербайджана 9 октября.

По его словам, 30 лет вооруженные силы Армении укрепляли линию соприкосновения с помощью бетонных конструкций. Теперь азербайджанские военные эти конструкции разрушили.

Алиев подчеркнул, что новой линии соприкосновения больше не будет и ВС Азербайджана освободят все "оккупированные территории". "Эта победа - самая яркая победа азербайджанского народа за всю историю", - сказал он.

Алиев отметил, что Азербайджан дает Армении последний шанс на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

"Глава МИД Армении отправился в Москву на переговоры по Карабаху. Вчерашние и позавчерашние события на политической арене показали, что руководство Армении, наконец, начало осознавать, что будет действовать в соответствии с нашим условиям. Мы даем (Армении) шанс уйти с наших территорий мирным путем. Мы все равно вернем эти территории и восстановим свою территориальную целостность. Мы не хотим кровопролития, но хотим свои территории, и им не стоит упускать этот шанс", - заявил президент Азербайджана.

Он добавил, что сегодняшняя встреча в Москве "внесет ясность во многие вопросы".

"Армения должна принять базовые принципы", - заявил Алиев.

Напомним, 27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе перешли в активную фазу. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении. Обе стороны заявили о жертвах среди военных и мирных жителей.

В тот же день Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Впоследствии военное положение и комендантский час ввели в Азербайджане. 2 октября Армения привела вооруженные силы в полную боевую готовность.

4 октября Азербайджан сообщил, что армянская армия нанесла удар по городу Гянджа.

ООН и мировые лидеры призвали стороны к немедленным переговорам. В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев главным условием перемирия назвал выведение вооруженных сил Армении из региона.

В НАТО считают, что военного решения конфликта в Нагоірном Карабахе не существует.

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