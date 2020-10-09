Кабмин принял стратегию национально-патриотического воспитания на 2020-2025 годы

Заседание правительства состоялось 9 октября.

Кабмин принял стратегию национально-патриотического воспитания на 2020-2025 годы
Фото: Lb.ua

Кабинет министров принял постановление "Об утверждении плана по реализации Стратегии национально-патриотического воспитания на 2020-2025 годы", а также распоряжение "Об одобрении Концепции Государственной целевой социальной программы национально-патриотического воспитания на 2020-2025 годы".

Заседание правительства состоялось в четверг, 9 октября, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

"В результате длительного пренебрежения и неурегулированности вопросов национально-патриотического воспитания в украинском пространстве сегодня наблюдается ряд негативных явлений, создающих реальные и потенциальные угрозы национальной безопасности в военной, гуманитарной, социальной, экономической, внутриполитической и других сферах. Имеющиеся проблемы имеют комплексный характер и не могут быть решены на уровне отдельных государственных органов или административно-территориальных единиц. Их устранение требует сбалансированной политики и сочетания деятельности государства и гражданского общества", - сказано в сообщении.

Отмечается, что дальнейшее пренебрежение проблемами будет только способствовать засилью антиукраинской пропаганды, продуцированию ценностно-мировоззренческой дезориентации, диспропорциям языковой ситуации, распространению местных идентичностей, что в нынешних условиях является существенным вызовом и может привести к непоправимым последствиям.

Согласно результатам экспертно-аналитического исследования по формированию стандартов национально-патриотического воспитания и определению индикаторов эффективности проведения мероприятий по национально-патриотическому воспитанию, проведенного в 2017 году, прослеживается ряд угрожающих факторов:

  • во-первых, угрожающая ситуация с уровнем локальной идентификации. Так, если на Западе «гражданами Украины» себя считают 80,6% pecпондентов, в Центре - 79,7%, на севере - 70,1%, на Востоке - 67,4%, на Юге - 66,0%, то на Донбассе только 42,7%. Региональное распределение освещает очень высокие показатели идентификации с Советским Союзом в Донбассе 20,7% и на юге - 11,8%;
  • во-вторых, критическая ситуация с использованием украинского языка, которым пользуется меньше половины населения (44,5%), при этом каждый третий использует русский язык. Колоссальный разрыв существует при региональном распределении - на Западе на украинском языке в семье общаются 95,2% опрошенных, на Донбассе - 2,7%;
  • в-третьих, беспокойство вызывает готовность к защите Украины с оружием в руках - 60,2% респондентов не имеют таких намерений. Чаще всего о готовности участвовать в защите Украины говорят жители Запада, меньше всего - Донбасса, только 37,6% pecпондентов готовы защищать независимость и территориальную целостность Украины ненасильственными методами, такими как волонтерство, благотворительность и т.д.;
  • в-четвертых, низкий уровень сформированности ценности государственной символики и действий по ее чествованию. Государственные символы вызывают чувство гордости лишь у 25,7% населения Украины;
  • в-пятых, беспокоит чрезвычайно низкая активность национально-патриотических общественных организаций. Их членами являются лишь 1,1% населения Украины, еще 61,3% pecпондентов ничего не знают о деятельности таких организаций.

Для решения указанных проблем разработаны основные мероприятия, направленные на совершенствование нормативно-правовой базы по национально-патриотическому воспитанию; упорядочение и совершенствование системы военно-патриотического воспитания; организация и координация информационно-просветительской работы в сфере национально-патриотического воспитания; обеспечение надлежащей организации научно-исследовательской и методической работы в сфере национально-патриотического воспитания; обеспечение скоординированной деятельности в сфере национально-патриотического воспитания.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мэра Умани госпитализировали с двусторонней пневмониейМэра Умани госпитализировали с двусторонней пневмонией
В МВД заявили, что террористы "ЛНР" поджигают сухую траву у линии разграничения
Азербайджан сообщил, что армянская армия нанесла удар по городу ГянджаАзербайджан сообщил, что армянская армия нанесла удар по городу Гянджа
Больной ковидом Трамп покинул больницу и проехал на авто перед сторонникамиБольной ковидом Трамп покинул больницу и проехал на авто перед сторонниками
Азербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликтеАзербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликте
Блок рекламы


Похожие новости
"Спикер парламента" оккупированного Крыма принял участие в форуме в Беларуси"Спикер парламента" оккупированного Крыма принял участие в форуме в Беларуси
Кабмин поддержал законопроекты о введении в Украине классического суда присяжныхКабмин поддержал законопроекты о введении в Украине классического суда присяжных
Кабмин установил 100 тыс. гривен премии за лучший эскиз большого Государственного ГербаКабмин установил 100 тыс. гривен премии за лучший эскиз большого Государственного Герба
Кабмин утвердил Государственный стандарт базового среднего образованияКабмин утвердил Государственный стандарт базового среднего образования
Депутаты приняли закон об электронных коммуникацияхДепутаты приняли закон об электронных коммуникациях
Рада приняла закон о безопасности и качестве донорской кровиРада приняла закон о безопасности и качестве донорской крови
Зеленский принял участие в мероприятиях по случаю 79-й годовщины памяти жертв трагедии Бабьего ЯраЗеленский принял участие в мероприятиях по случаю 79-й годовщины памяти жертв трагедии Бабьего Яра
Кабмин согласовал кандидатуру экс-заместителя Ермака на голову Черниговской ОГАКабмин согласовал кандидатуру экс-заместителя Ермака на голову Черниговской ОГА
Студенты Олимпийского колледжа собрались на митинг под Кабмином и требуют отставки правительстваСтуденты Олимпийского колледжа собрались на митинг под Кабмином и требуют отставки правительства
Кабмин отменил 36 регуляторных актов, упростив ведение бизнесаКабмин отменил 36 регуляторных актов, упростив ведение бизнеса
Последние новости
Подгружаем последние новости