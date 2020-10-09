Кабмин принял стратегию национально-патриотического воспитания на 2020-2025 годы

Кабинет министров принял постановление "Об утверждении плана по реализации Стратегии национально-патриотического воспитания на 2020-2025 годы", а также распоряжение "Об одобрении Концепции Государственной целевой социальной программы национально-патриотического воспитания на 2020-2025 годы".

Заседание правительства состоялось в четверг, 9 октября, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

"В результате длительного пренебрежения и неурегулированности вопросов национально-патриотического воспитания в украинском пространстве сегодня наблюдается ряд негативных явлений, создающих реальные и потенциальные угрозы национальной безопасности в военной, гуманитарной, социальной, экономической, внутриполитической и других сферах. Имеющиеся проблемы имеют комплексный характер и не могут быть решены на уровне отдельных государственных органов или административно-территориальных единиц. Их устранение требует сбалансированной политики и сочетания деятельности государства и гражданского общества", - сказано в сообщении.

Отмечается, что дальнейшее пренебрежение проблемами будет только способствовать засилью антиукраинской пропаганды, продуцированию ценностно-мировоззренческой дезориентации, диспропорциям языковой ситуации, распространению местных идентичностей, что в нынешних условиях является существенным вызовом и может привести к непоправимым последствиям.

Согласно результатам экспертно-аналитического исследования по формированию стандартов национально-патриотического воспитания и определению индикаторов эффективности проведения мероприятий по национально-патриотическому воспитанию, проведенного в 2017 году, прослеживается ряд угрожающих факторов:

во-первых , угрожающая ситуация с уровнем локальной идентификации. Так, если на Западе «гражданами Украины» себя считают 80,6% pecпондентов, в Центре - 79,7%, на севере - 70,1%, на Востоке - 67,4%, на Юге - 66,0%, то на Донбассе только 42,7%. Региональное распределение освещает очень высокие показатели идентификации с Советским Союзом в Донбассе 20,7% и на юге - 11,8%;

, угрожающая ситуация с уровнем локальной идентификации. Так, если на Западе «гражданами Украины» себя считают 80,6% pecпондентов, в Центре - 79,7%, на севере - 70,1%, на Востоке - 67,4%, на Юге - 66,0%, то на Донбассе только 42,7%. Региональное распределение освещает очень высокие показатели идентификации с Советским Союзом в Донбассе 20,7% и на юге - 11,8%; во-вторых , критическая ситуация с использованием украинского языка, которым пользуется меньше половины населения (44,5%), при этом каждый третий использует русский язык. Колоссальный разрыв существует при региональном распределении - на Западе на украинском языке в семье общаются 95,2% опрошенных, на Донбассе - 2,7%;

, критическая ситуация с использованием украинского языка, которым пользуется меньше половины населения (44,5%), при этом каждый третий использует русский язык. Колоссальный разрыв существует при региональном распределении - на Западе на украинском языке в семье общаются 95,2% опрошенных, на Донбассе - 2,7%; в-третьих , беспокойство вызывает готовность к защите Украины с оружием в руках - 60,2% респондентов не имеют таких намерений. Чаще всего о готовности участвовать в защите Украины говорят жители Запада, меньше всего - Донбасса, только 37,6% pecпондентов готовы защищать независимость и территориальную целостность Украины ненасильственными методами, такими как волонтерство, благотворительность и т.д.;

, беспокойство вызывает готовность к защите Украины с оружием в руках - 60,2% респондентов не имеют таких намерений. Чаще всего о готовности участвовать в защите Украины говорят жители Запада, меньше всего - Донбасса, только 37,6% pecпондентов готовы защищать независимость и территориальную целостность Украины ненасильственными методами, такими как волонтерство, благотворительность и т.д.; в-четвертых , низкий уровень сформированности ценности государственной символики и действий по ее чествованию. Государственные символы вызывают чувство гордости лишь у 25,7% населения Украины;

, низкий уровень сформированности ценности государственной символики и действий по ее чествованию. Государственные символы вызывают чувство гордости лишь у 25,7% населения Украины; в-пятых, беспокоит чрезвычайно низкая активность национально-патриотических общественных организаций. Их членами являются лишь 1,1% населения Украины, еще 61,3% pecпондентов ничего не знают о деятельности таких организаций.

Для решения указанных проблем разработаны основные мероприятия, направленные на совершенствование нормативно-правовой базы по национально-патриотическому воспитанию; упорядочение и совершенствование системы военно-патриотического воспитания; организация и координация информационно-просветительской работы в сфере национально-патриотического воспитания; обеспечение надлежащей организации научно-исследовательской и методической работы в сфере национально-патриотического воспитания; обеспечение скоординированной деятельности в сфере национально-патриотического воспитания.