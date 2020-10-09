В Лозовой на Харьковщине сожгли машину кандидата в мэры от "Слуги народа"

В Лозовой Харьковской области в ночь на 9 октября неизвестные сожгли автомобиль жены кандидата в мэры от "Слуги народа".

Пресс-служба областной полиции информирует, что около 3:20 поступило сообщение от 42-летнего мужчины о том, что на стоянке возле одного из домов в городе Лозовая неизвестные подожгли автомобиль Lexus RX, который зарегистрирован на его жену.

"Известно, что муж владелицы транспортного средства «Lexus RX» является кандидатом на должность городского головы", - сказано в сообщении.

В результате пожара частично повреждены автомобили ВАЗ-2103 и Toyota Camry, которые были припаркованы рядом с Lexus. Никто из граждан не пострадал.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

По данным KHARKIV Today, сожженное авто зарегистрировано на жену кандидата в мэры Лозовой Алексея Криворучко.

"Это поджог. Связываю с выборами. Мне сказали, что на камерах есть этому подтверждение", - сообщил он в комментарии изданию.

Напомним, в ночь на 8 октября в Николаеве неизвестные сожгли машину кандидата в депутаты от "Слуги народа" Дениса Жело.