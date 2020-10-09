Члены НКРЭКУ обратились в ГБР из-за давления народных депутатов

Цель давления, по их словам, - помешать исполнению обязанностей.

Члены НКРЭКУ обратились в ГБР из-за давления народных депутатов
Фото: telegraf.com.ua

Члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обратились с заявлением в Государственное бюро расследований в отношении незаконного влияния народных депутатов на деятельность регулятора «с целью помешать исполнению служебных обязанностей и добиться принятия незаконных решений». Об этом говорится в заявлении НКРЭКУ, размещенном на официальном сайте.

Регулятор отмечает, что давление депутатов является системным и связано с лоббированием интересов энергетического холдинга «ДТЭК».

«Учитывая сложившиеся обстоятельства, члены НКРЭКУ защищают свои права и деловую репутацию, гарантированную им законом. Это обращение не имеет политического контекста и имеет целью защиту личных прав и свобод, гарантированных Конституцией Украины для каждого гражданина», - говорится в заявлении.

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