Члены НКРЭКУ обратились в ГБР из-за давления народных депутатов

Члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обратились с заявлением в Государственное бюро расследований в отношении незаконного влияния народных депутатов на деятельность регулятора «с целью помешать исполнению служебных обязанностей и добиться принятия незаконных решений». Об этом говорится в заявлении НКРЭКУ, размещенном на официальном сайте.

Регулятор отмечает, что давление депутатов является системным и связано с лоббированием интересов энергетического холдинга «ДТЭК».

«Учитывая сложившиеся обстоятельства, члены НКРЭКУ защищают свои права и деловую репутацию, гарантированную им законом. Это обращение не имеет политического контекста и имеет целью защиту личных прав и свобод, гарантированных Конституцией Украины для каждого гражданина», - говорится в заявлении.