Ермак анонсировал встречу советников глав стран "нормандского формата" на следующей неделе

Руководитель Офиса президента выступил в Королевском институте международных отношений Chatham House.

Ермак анонсировал встречу советников глав стран "нормандского формата" на следующей неделе
Фото: president.gov.ua

Переговорный процесс о встрече в "нормандском формате" продолжается, и на следующей неделе, возможно, состоится видеоконференция политических советников лидеров государств.

Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил во время выступления в Королевском институте международных отношений Chatham House (Великобритания).

"И мы будем говорить о том, чтобы как можно скорее состоялся саммит, и уже были какие-то решения", - цитирует Ермака пресс-служба ОП.

Ермак добавил, что благодаря договоренностям на уровне ТКГ и советников лидеров "нормандской четверки", уже более 70 дней на востоке Украины сохраняется перемирие.

Руководитель Офиса президента подчеркнул, что Украина активно настаивает на проведении следующей встречи лидеров "нормандской четверки". Ведь война продолжается именно на украинской территории, а все политические решения принимаются на уровне лидеров.

Ермак отметил, что на сегодня Украина в полной мере выполняет договоренности, достигнутые на саммите "нормандской четверки" в Париже, и международные партнеры это видят. По его словам, РоSSия тоже должна выполнять достигнутые ранее договоренности.

"Либо РоSSия действительно готова к прекращению этой войны, либо должна сказать, что она не готова к этому", - подчеркнул он.

Напомним, 16 сентября заместитель главы МИД РоSSии Андрей Руденко отрицал готовность РоSSии к проведению саммита "нормандской четверки" на высшем уровне. Украина потребовала объяснений. После чего представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что саммит "нормандской четверки" следует ожидать в "недалеком будущем".

Переговоры на уровне политических советников лидеров "нормандской четверки" прошли в Берлине 11 сентября.

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