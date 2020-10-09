Британия построит для Украины военные катера в кредит

Об усилении сотрудничества между Украиной и Великобританией в военном и военно-техническом направлении договорились главы Минобороны двух стран. Андрей Таран и Бен Уоллес уже поставили свои подписи под соответствующим меморандумом. Чем же готова помочь Британия украинским коллегам?

В меморандуме об усилении военно-технического сотрудничества между Великобританией и Украиной указано, что британская сторона профинансирует строительство восьми больших ракетных катеров, которые будут поставлены на службу в ВМСУ.

Безвозмездной эта помощь не будет, Великобритания построит военные катера для Украины в кредит. Общая сумма проекта составит 1,25 миллиардов фунтов стерлингов или 1,6 миллиард долларов США . Сроки выполнения заказа - 10 лет.

Два из восьми военных суден будут строить на военно-промышленных мощностях в Соединенном Королевстве, остальные шесть – на предприятиях в Украине.

Часть кредитных денег, указанных в меморандуме, будут направлены на строительство военно-морской базы в Очакове (Николаевская обл. Украина) и на совершенствование инфраструктуры в районе военного объекта.

Длина каждого катера по британскому проекту составит 50 метров, водоизмещение - до 400 тонн. Скорость движения судна – около 45 узлов, чуть более 83 километров в час. Из вооружения – 8 противокорабельных ракет иностранного производства или украинские ПКР «Нептун», если к моменту установки морской вариант ПКР будет готов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали договор о стратегическом сотрудничестве двух стран.