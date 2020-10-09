Кличко обратился к правительству из-за переполнения медучреждений для госпитализированных с коронавирусом

Мэр столицы считает, что с такой динамикой заболеваемости мест в коммунальных медучреждениях уже очень скоро будет не хватать.

Городской голова Киева Виталий Кличко обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю и министру здравоохранения Максиму Степанову с призывом выделить коечный фонд и медиков для лечения больных коронавирусом в государственных медучреждениях столицы.

Об этом Кличко сказал на брифинге.

"Я обращаюсь к премьер-министру и министру здравоохранения выполнить задекларированные обещания. И предоставить коечный фонд и специалистов для лечения больных коронавирусом в государственных медучреждениях, находящихся в Киеве . Речь идет об учреждениях Национальной академии медицинских наук, Минздрава и ведомственных медучреждениях. Эти учреждения, подчеркну, находятся в столице. И не могут оставаться в стороне и не предоставлять киевлянам необходимую помощь", - сказал мэр Киева .

По его словам, город сделал все возможное, чтобы медицинскую помощь могли получить все больные коронавирусом, власть действует на опережение, постепенно увеличивая количество коек для приема больных, которым требуется госпитализация. Сейчас это более 2,5 тыс. коек в 20 медучреждениях столицы. В то же время заполненность этих мест - уже более 70%.

Кличко отметил, что в Киеве увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации. Так, на сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 1675 больных коронавирусом, из них 36 детей. 338 пациентов - в тяжелом состоянии, 527 получают кислородную поддержку, 46 - под аппаратами ИВЛ.

Мэр столицы добавил, что с такой динамикой заболеваемости мест в коммунальных медучреждениях уже очень скоро будет не хватать.