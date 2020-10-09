Девять жителей Прилук создали фейковый "горсовет" и обещали "расформировать" местные органы власти

В городе Прилуки на Черниговщине девять местных жителей образовали фейковый орган местного самоуправления - "городской совет".

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

"По предварительным данным следствия, участники группы, в которую входило девять местных жителей, пытались создать в городе так называемый «альтернативный» орган местного самоуправления. Для «легализации» незаконной структуры фигуранты разработали поддельные документы, в том числе устав «горсовета»" , - говорится в сообщении.

Организаторы группы создали страничку в социальной сети, где размещали информацию с призывами граждан присоединяться к ним. Также они обещали "расформировать" местные органы государственной власти и местного самоуправления на территории города. Для этого они распространили информацию о создании так называемой "ликвидационной комиссии".

Во время обысков у фигурантов обнаружили оргтехнику, поддельные уставные документы, бланки, удостоверения, печати, штампы и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к деятельности группировки. Также решается вопрос сообщения фигурантам о подозрении и избрания им меры пресечения.