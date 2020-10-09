На Луганщине пожарная машина подорвалась на взрывчатке, трое пострадавших
Пострадавшие доставлены в больницу. Автомобиль ремонту не подлежит.
На Луганщине во время тушения пожаров на взрывном устройстве подорвалась пожарная машина, в результате чего три человека получили травмы.
Об этом сообщила пресс-служба Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
Несчастный случай произошел в районе села Болотенное.
"В 9:50 часов при тушении пожара в районе с. Болотенное Станично-Луганского района на взрывном устройстве произошел подрыв пожарного автомобиля ГП «Станично-Луганское ОЛОХ» «АМУР». В результате взрыва травмирован водитель пожарного автомобиля Дзюбенко В.С., 1985 года рождения, мастер леса Станично-Луганского лесничества Кравцов Р.И., 1978 года рождения, и сотрудник ГСЧС", - говорится в сообщении.
Пострадавшие доставлены в районную больницу. Автомобиль ремонту не подлежит.
Напомним, ранее в Луганской области мать с сыном подорвались на взрывчатке. 29 сентября в больнице неподконтрольного правительству Украины Первомайска медицинский персонал сообщил наблюдателям, что 28 сентября к ним доставили женщину (40-49 лет) с ранениями, соответствующими последствиям срабатывания взрывного устройства, и добавил, что ее прооперировали.
В тот же день медики больницы в Луганске рассказали ОБСЕ, что 28 сентября был госпитализирован 11-летний мальчик с ранениями, соответствующими последствиям срабатывания взрывного устройства, и ему прооперировали глаза.