На Луганщине пожарная машина подорвалась на взрывчатке, трое пострадавших

Пострадавшие доставлены в больницу. Автомобиль ремонту не подлежит.

Фото: facebook/Станично-Луганська районна державна адміністрація

На Луганщине во время тушения пожаров на взрывном устройстве подорвалась пожарная машина, в результате чего три человека получили травмы.

Об этом сообщила пресс-служба Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Несчастный случай произошел в районе села Болотенное.

"В 9:50 часов при тушении пожара в районе с. Болотенное Станично-Луганского района на взрывном устройстве произошел подрыв пожарного автомобиля ГП «Станично-Луганское ОЛОХ» «АМУР». В результате взрыва травмирован водитель пожарного автомобиля Дзюбенко В.С., 1985 года рождения, мастер леса Станично-Луганского лесничества Кравцов Р.И., 1978 года рождения, и сотрудник ГСЧС", - говорится в сообщении.

Пострадавшие доставлены в районную больницу. Автомобиль ремонту не подлежит.

Фото: facebook/Станично-Луганська районна державна адміністрація

Напомним, ранее в Луганской области мать с сыном подорвались на взрывчатке. 29 сентября в больнице неподконтрольного правительству Украины Первомайска медицинский персонал сообщил наблюдателям, что 28 сентября к ним доставили женщину (40-49 лет) с ранениями, соответствующими последствиям срабатывания взрывного устройства, и добавил, что ее прооперировали.

В тот же день медики больницы в Луганске рассказали ОБСЕ, что 28 сентября был госпитализирован 11-летний мальчик с ранениями, соответствующими последствиям срабатывания взрывного устройства, и ему прооперировали глаза.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мэра Умани госпитализировали с двусторонней пневмониейМэра Умани госпитализировали с двусторонней пневмонией
В МВД заявили, что террористы "ЛНР" поджигают сухую траву у линии разграничения
Азербайджан сообщил, что армянская армия нанесла удар по городу ГянджаАзербайджан сообщил, что армянская армия нанесла удар по городу Гянджа
Больной ковидом Трамп покинул больницу и проехал на авто перед сторонникамиБольной ковидом Трамп покинул больницу и проехал на авто перед сторонниками
Азербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликтеАзербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликте
Блок рекламы


Похожие новости
Трое убитых, 500 случаев пыток, 1800 заявлений о насилии, - белорусские правозащитники подготовили доклад для ОБСЕТрое убитых, 500 случаев пыток, 1800 заявлений о насилии, - белорусские правозащитники подготовили доклад для ОБСЕ
В Луганской области мать с сыном подорвались на взрывчатке, - ОБСЕВ Луганской области мать с сыном подорвались на взрывчатке, - ОБСЕ
Трое евродепутатов объяснили Арахамии, почему возможная потеря безвиза не «слухи»Трое евродепутатов объяснили Арахамии, почему возможная потеря безвиза не «слухи»
На Луганщине обнаружили схему подкупа избирателей продуктовыми наборамиНа Луганщине обнаружили схему подкупа избирателей продуктовыми наборами
Зеленский заявил, что не связывает пожары на Луганщине с обстрелами боевиковЗеленский заявил, что не связывает пожары на Луганщине с обстрелами боевиков
У Зеленского требуют установить причины распространения огня на ЛуганщинеУ Зеленского требуют установить причины распространения огня на Луганщине
Трое военных подорвались на взрывном устройстве на ЛуганщинеТрое военных подорвались на взрывном устройстве на Луганщине
На Луганщине начали строить дополнительный пункт пропуска на оккупированную территориюНа Луганщине начали строить дополнительный пункт пропуска на оккупированную территорию
Власть должна защитить пострадавших вкладчиков банка "Аркада", - КучеренкоВласть должна защитить пострадавших вкладчиков банка "Аркада", - Кучеренко
Диверсанта, собиравшегося взорвать резервуары с аммиаком на Луганщине, отправили за решетку на 10 летДиверсанта, собиравшегося взорвать резервуары с аммиаком на Луганщине, отправили за решетку на 10 лет
Последние новости
Подгружаем последние новости