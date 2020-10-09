Посольство США прокомментировало ситуацию с выговорами Рожковой и Сологубу

В Посольстве США отметили, что крепкий и независимый Нацбанк имеет критически важное значение для дальнейшего экономического развития Украины.

Посольство США в Украине выразило обеспокоенность по поводу недавнего голосования Совета НБУ по выговорам заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.

Об этом сообщила пресс-служба Посольства США .

"Мы разделяем обеспокоенность МВФ по поводу недавнего голосования Совета НБУ по выговорам заместителям главы НБУ Рожковой и Сологубу", - говорится в сообщении.

В Посольстве США отметили, что крепкий и независимый Национальный Банк имеет критически важное значение для дальнейшего экономического развития Украины.

Напомним, вчера в МВФ отреагировали на выговоры Рожковой и Сологубу, отметив, что обеспечение ответственности Правления НБУ осуществляется согласно принципам управления Национальным банком.

2 октября Совет НБУ объявил недоверие заместителям главы Нацбанка Рожковой и Сологубу. Им также объявлены выговоры. 6 октября стало известно, что Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений.

Екатерина Рожкова заявила в Facebook, что причиной выражения недоверия стали комментарии изданию KyivPost.

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин, комментируя ситуацию с Рожковой и Сологубом, отметил, что "Национальный банк - это не чья-то отдельная вотчина, которая принадлежит отдельным лицам или кому бы то ни было". А "отдельные должностные лица НБУ, стремясь показать свою особенность и исключительность, пытаются навязывать общественности свои личные взгляды и оценки, которые даже не входят в сферу их служебной компетенции".

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что заместители главы НБУ Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб нарушили политику "единого голоса". А это могло повредить взаимодействию регулятора с международными партнерами.

Рожкова вместе с экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой принимала активное участие в национализации ПриватБанка в 2016 году, который с целью спасения от краха был докапитализирован на155 млрд грн. Рожкову неоднократно и безуспешно пытались отстранить от выполнения обязанностей через суды.