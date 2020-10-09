Президент Польши посетит Украину 12-13 октября

Анджей Дуда побывает в Киеве и Одессе.

Президент Польши посетит Украину 12-13 октября
Архівне фото
Фото: twitter.com/PLPermRepEU

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда 12 октября проведут встречу в Киеве.

Об этом сообщает Офис президента.

"12 октября состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Республики Польша Анджея Дуды, который будет находиться в Украине с официальным визитом. По результатам переговоров глав государств будет подписан ряд двусторонних документов", - говорится в сообщении.

Согласно анонсу на сайте ОП, официальная церемония встречи состоится в Мариинском дворце.

13 октября Зеленский и Дуда посетят Одессу, где примут участие в работе украинско-польского экономического форума.

Напомним, 6 августа Дуда принес присягу на второй пятилетний срок полномочий президента Польши. В своей речи он упомянул Украину.

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