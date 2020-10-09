Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа ООН

В 2019 году WFP оказала помощь около 100 миллионам людей в 88 странах.

Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщил Нобелевский комитет в Тwitter.

Отмечается, что The World Food Programme - является крупнейшей в мире гуманитарной организацией, которая занимается борьбой с голодом и способствует продовольственной безопасности. В 2019 году WFP оказала помощь около 100 миллионам людей в 88 странах.

Напомним, в прошлом году лауреатом Нобелевской премии мира стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Он был удостоен премии за достижение мира с Эритреей после 20 лет конфронтации.

В 2018 году Нобелевскую премию мира получили конголезский гинеколог Денис Муквеге и иракская правозащитница Надя Мурад. Премия была присуждена за борьбу с сексуальным насилием в вооруженных конфликтах.

Член норвежского парламента и глава делегации в НАТО Кристиан Тибринг-Гедде считает, что Нобелевской премии мира заслуживает президент США Дональд Трамп - за вклад в решение затянувшихся конфликтов. Он направил письмо в Нобелевский комитет, в котором сообщил, что администрация Трампа, в частности, сыграла ключевую роль в установлении отношений между Израилем и ОАЭ . В 2018 году Тибринг-Гедде уже выдвигал кандидатуру Трампа на эту номинацию, но тогда Трамп ее не получил.

Противника Трампа на выборах - демократа Джо Байдена - также номинировали на премию мира - это сделал депутат британского парламента лейборист Крис Брайант.

17 сентября профессор американского университета Ратгерса Сергей Ерофеев сообщил, что на Нобелевскую премию мира выдвинули роSSийского политика Алексея Навального.