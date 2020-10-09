Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа ООН
В 2019 году WFP оказала помощь около 100 миллионам людей в 88 странах.
Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций.
Об этом сообщил Нобелевский комитет в Тwitter.
Отмечается, что The World Food Programme - является крупнейшей в мире гуманитарной организацией, которая занимается борьбой с голодом и способствует продовольственной безопасности. В 2019 году WFP оказала помощь около 100 миллионам людей в 88 странах.
Напомним, в прошлом году лауреатом Нобелевской премии мира стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Он был удостоен премии за достижение мира с Эритреей после 20 лет конфронтации.
В 2018 году Нобелевскую премию мира получили конголезский гинеколог Денис Муквеге и иракская правозащитница Надя Мурад. Премия была присуждена за борьбу с сексуальным насилием в вооруженных конфликтах.
Член норвежского парламента и глава делегации в НАТО Кристиан Тибринг-Гедде считает, что Нобелевской премии мира заслуживает президент США Дональд Трамп - за вклад в решение затянувшихся конфликтов. Он направил письмо в Нобелевский комитет, в котором сообщил, что администрация Трампа, в частности, сыграла ключевую роль в установлении отношений между Израилем и ОАЭ. В 2018 году Тибринг-Гедде уже выдвигал кандидатуру Трампа на эту номинацию, но тогда Трамп ее не получил.
Противника Трампа на выборах - демократа Джо Байдена - также номинировали на премию мира - это сделал депутат британского парламента лейборист Крис Брайант.
17 сентября профессор американского университета Ратгерса Сергей Ерофеев сообщил, что на Нобелевскую премию мира выдвинули роSSийского политика Алексея Навального.
24 сентября также сообщалось, что президента РФ Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира.