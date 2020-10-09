В Днепре СБУ обнаружила коррупционный механизм при проведении публичных закупок

Чиновники неправомерно влияли на результаты тендеров, а также разворовывали местный бюджет.

Служба безопасности Украины разоблачила в Днепре коррупционный механизм во время проведения процедуры публичных закупок коммунальными предприятиями и органами местного самоуправления.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

"В ходе досудебного расследования установлено, что директор коммунального предприятия Днепровского городского совета осуществлял неправомерное влияние на ход и результаты тендеров. Он способствовал победе в открытых конкурсах только субъектов предпринимательской деятельности, должностные лица которых соглашались предоставить ему неправомерную выгоду", - говорится в сообщении .

Правоохранители задокументировали систематическое получение директором коммунального предприятия неправомерной выгоды от частных предпринимателей.

Директору коммунального предприятия сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Также о подозрении сообщили трем служащим коммерческих обществ, в интересах которых совершались неправомерные действия, по ч.1 и ч.2 ст. 369 УК Украины. В суд подали ходатайство об избрании меры пресечения, в том числе о содержании под стражей.

Также СБУ разоблачила должностных лиц одного из департаментов Днепровского городского совета на хищении средств местного бюджета по предварительному сговору с директором одного из частных обществ.

Следствие установило, что должностные лица вносили в официальные документы недостоверные сведения о стоимости и объемах выполненных работ в ходе ремонта объектов жилищного хозяйства. В результате противоправных действий чиновников бюджету нанесен ущерб на сумму более 300 тысяч гривен.