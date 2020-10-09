Неуправляемые украинские ракеты РС-80 прошли испытания

В компании ожидают увеличения государственного заказа на этот вид боеприпасов.

Неуправляемые украинские ракеты РС-80 прошли испытания
РС-80
Фото: Скріншот відео

Государственная акционерная холдинговая компания "Артем" завершила испытания первой партии неуправляемых авиационных ракет РС-80, изготовленных для нужд Министерства обороны.

Об этом сообщает госконцерн "Укроборонпром".

Отмечается, что огневые испытания прошли успешно, подтвердив соответствие продукции техническим требованиям и высоким стандартам качества.

Сейчас ракеты готовы к досрочной передаче заказчику. А в компании ожидают увеличения государственного заказа на этот вид боеприпасов.

PC-80 - неуправляемый реактивный снаряд воздушного базирования с кумулятивно-осколочной боевой частью. Предназначен для поражения бронированных целей, танков, бронетранспортеров, САУ, а также небронированных наземных целей, ракет, пусковых установок, радиолокационных станций, самолетов на стоянках, живой силы противника, фортификационных сооружений и других целей.

Ракеты РС-80 могут применяться не только для комплектации авиации, а также в составе вооружения перспективных наземных платформ и даже на десантно-штурмовых катерах.

Напомним, ранее РС-80 прошли испытания с наземных платформ, вертолетов и самолетов, по результатам которых было признано их соответствие основным тактико-техническим характеристикам. Таким образом, проведение государственных испытаний этих ракет, что является обязательным условием принятия этих ракет на вооружение ВСУ, находится на финальной стадии.

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