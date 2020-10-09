У мэра Умани диагностировали коронавирус

Мэр Умани Александр Цебрий, который вновь баллотируется на эту должность, сообщил, что у него диагностировали коронавирус.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Только что получил результат теста. У меня подтвердили СОVID -19, но я в надежных руках врачей нашей Уманской инфекционной больницы. Хочу сообщить, что несмотря на положительный результат теста, я продолжаю предвыборную кампанию, как кандидат на должность городского головы города Умань", - написал он.

Напомним, 5 октября Цебрия госпитализировали с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус.

30 сентября Уманская территориальная избирательная комиссия со второй попытки зарегистрировала действующего мэра Цебрия кандидатом в мэры на выборах 25 октября.