У мэра Умани диагностировали коронавирус

5 октября Цебрия госпитализировали с двусторонней пневмонией.

У мэра Умани диагностировали коронавирус
Мер Умані Олександр Цебрій
Фото: umanportal.com

Мэр Умани Александр Цебрий, который вновь баллотируется на эту должность, сообщил, что у него диагностировали коронавирус.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Только что получил результат теста. У меня подтвердили СОVID -19, но я в надежных руках врачей нашей Уманской инфекционной больницы. Хочу сообщить, что несмотря на положительный результат теста, я продолжаю предвыборную кампанию, как кандидат на должность городского головы города Умань", - написал он.

Напомним, 5 октября Цебрия госпитализировали с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус.

30 сентября Уманская территориальная избирательная комиссия со второй попытки зарегистрировала действующего мэра Цебрия кандидатом в мэры на выборах 25 октября.

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