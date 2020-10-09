За сутки оккупанты трижды нарушили режим тишины на Донбассе

Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

За сутки оккупанты трижды нарушили режим тишины на Донбассе
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 8 октября, роSSийско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

В районе населенного пункта Пески боевики открывали огонь из стрелкового оружия, а вблизи Опытного совершили дистанционное минирование перед украинскими позициями, применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2.

Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Также вчера военнослужащими Вооруженных Сил и пожарными ГСЧС был ликвидирован пожар недалеко от Попасной и Катериновки Луганской области. В то же время, тушение огня в районах населенных пунктов Болотенное и Катериновка продолжается.

С начала текущих суток, 9 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, на Луганщине вследствие срабатывания взрывного устройства возле неподконтрольного Украине Золотого-5 тяжелые ранения получили женщина и ее сын.

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