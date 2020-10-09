Через десять дней в больницах Киева может наступить полный коллапс, - Марина Порошенко

По ее мнению, пора разворачивать больницы третьей волны.

Через десять дней в больницах Киева может наступить полный коллапс, - Марина Порошенко

«Реальное положение в медицинских учреждениях Киева вызывает серьезное беспокойство. Больницы первой волны переполнены, больницы второй волны тоже находятся на грани заполнения. При такой тенденции уже через 10 дней в медицинских учреждениях столицы может наступить полный коллапс», - сообщила Марина Порошенко после посещения Киевской городской клинической больницы №8.

По ее словам, в течение последних двух недель в Киеве количество тяжелобольных COVID-19 увеличилось почти вдвое и составило более трех сотен.

Марина Порошенко напомнила, что еще весной Киевсовет выделил около миллиарда гривень для медицинской отрасли столицы. «За это время уже можно было развернуть больницы третьей волны - подготовить помещения, закупить оборудование и привлечь дополнительных врачей», - считает Марина Порошенко.

Однако, по ее словам, «на сегодняшний день ситуация «с точностью до наоборот». Помещения не подготовлены и не оборудованы. Врачей не хватает, потому что они или болеют, или увольняются из-за высоких рисков и низкой оплаты труда».

«Поэтому мы требуем от местных властей немедленного развертывания больниц третьей волны и увеличения муниципальной надбавки для медицинских работников. А от центральной власти - выплат обещанных 300% к заработной плате медикам, которые лечат больных COVID-19», - заявила Порошенко.

Как известно, сегодня в Украине впервые зафиксировано более 5000 новых больных коронавирусом. А в Киеве только за последние сутки прирост составляет более 10%.

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