Украина готовится развернуть временные госпитали из-за COVID-19 - Степанов

Министр не исключает, что ситуация может быстро выйти из-под контроля.

Министерство здравоохранения начало подготовку к открытию временных госпиталей для больных коронавирусом.

Об этом в своем видеообращении заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сегодня у нас занята 21 тысяча коек ... Уже сейчас мы начинаем подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID-19", - сказал Степанов.

Он отметил, что сегодня в Украине зафиксирован очередной антирекорд по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусом: за сутки диагноз COVID-19 установлено 5397 лицам, около 1000 человек госпитализированы в больницы.

По словам министра, медицинские системы даже европейских стран не выдерживают нагрузки. Сейчас страны Запада объявляют о второй волне коронавируса и вводят жесткий карантин. Однако для украинской экономики, по словам Степанова, решение об общенациональном карантине - "это будет катастрофа".

Он также сравнил нынешнюю ситуацию с коронавирусом с масштабами эпидемии весной.

"Сейчас ситуация значительно хуже", - сказал Степанов.

"Если мы и дальше будем игнорировать правила противоэпидемической безопасности, то ситуация быстро выйдет из-под контроля", - добавил министр.

Ранее сегодня Максим Степанов сообщил, что медицинская система страны может не выдержать, если украинцы массово не начнут соблюдать установленные правила эпидемической безопасности.

По состоянию на утро 8 октября в больницах с диагнозом COVID-19 находится уже более 20 тысяч больных, и каждый день их число увеличивается. Количество реаниматологов, инфекционистов и врачей в медицинских учреждениях ограничено.