Украина и Великобритания договорились работать над упрощением визового режима

Такая норма содержится в "Соглашении о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве"

Украина и Великобритания настроены работать над улучшением сотрудничества в миграционной сфере, в частности - над облегчением визовых условий.

Об этом говорится в сообщении

на сайте МИД Украины.

В МИД отметили, что такая норма содержится в "Соглашении о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве", которое в четверг подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"В соглашении подтверждается поддержка Великобританией евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины. Особый акцент делается на углублении военного и военно-технического сотрудничества. Закрепляется настроенность сторон улучшать сотрудничество в миграционной сфере, в частности в дальнейшем работать над облегчением визовых условий", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера Зеленский начал официальный визит в Великобританию.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал о деталях нового соглашения Украины и Британии. По словам посла, неудовлетворительным аспектом отношений пока остается вопрос британских виз для украинцев.