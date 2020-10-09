Украина и Великобритания договорились работать над упрощением визового режима
Такая норма содержится в "Соглашении о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве"
Украина и Великобритания настроены работать над улучшением сотрудничества в миграционной сфере, в частности - над облегчением визовых условий.
Об этом говорится в сообщении
на сайте МИД Украины.
В МИД отметили, что такая норма содержится в "Соглашении о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве", которое в четверг подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"В соглашении подтверждается поддержка Великобританией евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины. Особый акцент делается на углублении военного и военно-технического сотрудничества. Закрепляется настроенность сторон улучшать сотрудничество в миграционной сфере, в частности в дальнейшем работать над облегчением визовых условий", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера Зеленский начал официальный визит в Великобританию.
Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал о деталях нового соглашения Украины и Британии. По словам посла, неудовлетворительным аспектом отношений пока остается вопрос британских виз для украинцев.