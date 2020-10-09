Коболев заявил, что против руководства "Нафтогаза" возбудили уголовное дело
Дело касается деятельности менеджмента компании.
Против руководителей НАК "Нафтогаз Украины" открыто уголовное производство. Поводом для этого стала деятельность менеджмента компании.
Об этом в эфире
"Громадського радіо" заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
"Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Она построена на обвинениях в государственной измене", - сказал Коболев.
Он сообщил, что не знает, когда дело было открыто, но уточнил: бумаги по этому поводу он получил сегодня.
По словам Коболева, в компании действия правоохранителей расценивают как "очень настойчивое приглашение к публичной дискуссии".
"Мы готовы это приглашение принять. Нам нечего скрывать. И по государственному аудиту по резерву долгов, и по всем другим вопросам мы абсолютно открыты", - подчеркнул он.
Как сообщает
"Экономическая правда", Государственная аудиторская служба направила материалы ревизии НАК "Нафтогаз Украины" в Главное управление контрразведки Службы безопасности Украины. В документе говорится о масштабных нарушениях и неэффективных управленческих решениях, которые "могут привести к потерям финансовых и материальных ресурсов на 176,190 млрд грн, в том числе финансовых нарушениях, которые привели к потерям – 75,486 млрд грн".
Напомним, Министерство финансов Украины прогнозирует убыточность группы "Нафтогаз" в течение 2020-2023 годов. Об этом говорится в документе Минфина "Информация о фискальных рисках и их влиянии на показатели государственного бюджета в 2021 году".