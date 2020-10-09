Коболев заявил, что против руководства "Нафтогаза" возбудили уголовное дело

Против руководителей НАК "Нафтогаз Украины" открыто уголовное производство. Поводом для этого стала деятельность менеджмента компании.

Об этом в эфире

"Громадського радіо" заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Она построена на обвинениях в государственной измене", - сказал Коболев.

Он сообщил, что не знает, когда дело было открыто, но уточнил: бумаги по этому поводу он получил сегодня.

По словам Коболева, в компании действия правоохранителей расценивают как "очень настойчивое приглашение к публичной дискуссии".

"Мы готовы это приглашение принять. Нам нечего скрывать. И по государственному аудиту по резерву долгов, и по всем другим вопросам мы абсолютно открыты", - подчеркнул он.

Как сообщает

"Экономическая правда", Государственная аудиторская служба направила материалы ревизии НАК "Нафтогаз Украины" в Главное управление контрразведки Службы безопасности Украины. В документе говорится о масштабных нарушениях и неэффективных управленческих решениях, которые "могут привести к потерям финансовых и материальных ресурсов на 176,190 млрд грн, в том числе финансовых нарушениях, которые привели к потерям – 75,486 млрд грн".

Напомним, Министерство финансов Украины прогнозирует убыточность группы "Нафтогаз" в течение 2020-2023 годов. Об этом говорится в документе Минфина "Информация о фискальных рисках и их влиянии на показатели государственного бюджета в 2021 году".