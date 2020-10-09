Трое убитых, 500 случаев пыток, 1800 заявлений о насилии, - белорусские правозащитники подготовили доклад для ОБСЕ

Белорусские правозащитники представили доклад "О нарушении прав человека в Беларуси в поствыборный период", который направят в ОБСЕ .

Об этом сообщает

"Радыё Свабода".

Правозащитники проанализировали белорусское законодательство, в частности, закон о об органах внутренних дел, в котором прописаны все основания для применения оружия и обстоятельства, при которых оружие не может быть применено.

"Оружие нельзя использовать при больших скоплениях людей, в присутствии женщин и несовершеннолетних. За исключением случаев вооруженного нападения", - объясняет адвокат объединения "Весна" Валентин Стефанович.

Юрист отметил, что 9-11 августа в Беларуси впервые были применены некоторые виды вооружения и спецтехники. Например, - резиновые пули. Также силовики часто использовали светошумовые гранаты.

Только в Минске за первые три дня после выборов за медицинской помощью обратились более 1200 человек. Многие из них были тяжело ранены осколками, одному юноше оторвало ступню. Правозащитники отмечают, что милиция использовала спецсредства абсолютно непропорционально ситуации.

Как минимум два человека были застрелены во время акций протеста, один умер от неоказания медицинской помощи, а одного нашли повешенным.

Также было зарегистрировано более 500 случаев пыток (в следственных изоляторах, районных отделениях милиции, отделениях милиции, тюрьмах - в Минске, областных городах и райцентрах), а в следственные органы обратилось 1800 человек.

Отмечается, что большинство жертв были случайными людьми. Также произошло 300 нарушений прав журналистов, зафиксировано 180 случаев задержания представителей СМИ .Ни одно уголовное дело против силовиков о превышении их служебных полномочий возбуждено не было.

Напомним, за всю время протестов в Беларуси силовики задержали 13,5 тысяч человек. Почти 100 человек было признано політзаключенными.

Протесты в Беларуси начались 9 августа после объявления предварительных итогов президентских выборов. По данным ЦИК, в них победил Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10% избирателей. Европейские страны заявили о нелегитимности выборов. США , Канада и ЕС пригрозили Минску санкциями.