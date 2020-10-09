Президент Кыргызстана Жээнбеков не собирается в добровольную отставку, - пресс-секретарь

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков не собирается в добровольную отставку.

Об этом заявила его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева, передает

"Интерфакс-Украина".

"Вопрос добровольной отставки президента не обсуждается, такой вопрос не стоит", - сказала она.

Стамалиева также сообщила, что на подпись президента не поступало заявление премьер-министра Кыргызстана Кубатбека Боронова об отставке.

"Официально заявление Боронова на подпись президента не поступало. Да, СМИ пишут, что Боронов написал заявление, но на подпись к президенту заявление не поступало", - сказала она.

Напомним, в Бишкеке с 5 октября проходят акции протеста, которые начались с выступлений политических партий, недовольных итогами парламентских выборов. Центральная избирательная комиссия признала недействительными результаты выборов, по результатам которых в парламент проходили четыре из 16 партий, среди них три провластные - "Биримдик", "Мекен Кыргызстан" и "Кыргызстан" и оппозиционная - "Бутун Кыргызстан".

В республике уже создано несколько координационных советов политических партий с различными требованиями, в частности - люстрации всех политиков, отставки главы государства и роспуска парламента предыдущего созыва.

6 октября киргизские СМИ сообщили, что премьер республики Кубатбек Боронов подал в отставку. В этот же день кандидатуру киргизского политика Садыра Жапарова на этот пост поддержал парламент страны. Жапаров был освобожден в ночь на 6 октября из колонии, где отбывал наказание за захват заложника.

Сегодня, 8 октября, Совбез Кыргызстана заявил об исчезновении президента и премьера страны и решил закрыть границу. В то же время в пресс-службе Жээнбекова агентству заявили, что президент находится в Бишкеке и "лично проводит переговоры с политическими силами".