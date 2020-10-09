СБУ заблокировала деятельность коммерсантов, присвоивших баржи Дунайского пароходства

Сотрудники Службы безопасности заблокировали противоправную деятельность коммерсантов, присвоивших судна ЧАО "Украинское Дунайское пароходство", которое подчиняется Министерству инфраструктуры.

Об этом

сообщила пресс-служба СБУ .

Оперативники спецслужбы установили, что махинацию организовало в 2017-2018 годах руководство одной из коммерческих структур, которая арендовала у пароходства 32 баржи. Затем злоумышленники незаконно перевезли судна в одну из стран Черноморского бассейна и переоборудовали их. После этого баржи по поддельным документам использовались в Украине.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители осуществляют обыски по местам жительства фигурантов и офисам ряда фирм, задействованных в схеме. Полученные доказательства противоправной деятельности будут приобщены к материалам дела.

Также установлено местонахождение судов, и сейчас принимаются меры для их возвращения в государственную собственность.

Фото: ssu.gov.ua

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Напомним, сегодня

в одесских офисах партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" прошли обыски по делу Дунайского пароходства. Расследование этого дела началось в ноябре 2019 года. По информации правоохранителей, баржи были вывезены за границу.

Украинское Дунайское пароходство - одна из крупнейших судоходных компаний и в Украине, и в Придунайском регионе. На сайте компании сказано, что она производит 20% транспортной продукции вдоль 2400 км от устья реки Дунай до порта Кельгайм, Германия. Флот УДП насчитывает 75 самоходных судов и 245 единиц несамоходного флота.